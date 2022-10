Catalunya avança per sobre de la mitjana espanyola i europea en el seu procés de digitalització. Millor connectivitat, més consum d'Internet i un ampli ventall d'usos (cultura, oci, educació o treball, entre altres) caracteritzen el perfil de la societat digital catalana. Així ho recull l'Informe La Societat Digital a Espanya 2022 (sdiE), on Fundación Telefónica recull els indicadors socials més rellevants de l'any 2021 per a mesurar l'avanç cap a la digitalització.



En aquest sentit, segons recull l'estudi, el 96,9% de les llars catalanes comptaven amb accés a internet en 2021, any analitzat en l'informe. Això és 1 punt per sobre de la mitjana d'Espanya. El percentatge d'habitatges catalans amb accés a banda ampla fixa aconsegueix el 86,9%, 4 punts percentuals per sobre de la mitjana nacional. Aquesta última dada és comparable amb la mitjana de la Unió Europea a través dels indicadors que ofereix el Digital Economy and Society Index (DESI). D'aquesta manera, Catalunya es troba gairebé 10 punts per sobre de la mitjana de la UE.



Junt amb la connectivitat, la freqüència d'ús d'internet és un element fonamental de la digitalització. En 2021, el 96,8% de la població catalana ha utilitzat alguna vegada internet. Pel que fa als usuaris d'internet en els últims tres mesos (últims tres mesos en el moment de la realització de l'enquesta), el percentatge va ser del 95,5%, 1,6 punts per sobre de la mitjana espanyola.



Respecte als usos que la població de Catalunya fa d'internet, els més habituals tenen a veure amb les comunicacions. En 2021 el 92,3% de la població catalana va usar missatgeria instantània en els últims tres mesos, un 84,8% va utilitzar el correu electrònic i un 79% va fer anomenades o videotrucades a través d'internet.



Entre els usos que més ha crescut en l'últim any es troben la concertació de cites amb el metge a través d'una la web o aplicacions mòbils (creix 14,5 punts fins al 51,7%) i vendre béns o serveis per internet (19%).



En el cas dels joves catalans, el 99,2% dels menors entre 10 i 15 anys ha usat internet en els últims tres mesos, la qual cosa suposa un increment de 3,6 punts respecte a l'any anterior, i situa a Catalunya 1,7 punts per sobre de la mitjana nacional en aquest indicador. Encara major ha estat el creixement del percentatge de menors que ha usat ordinadors o tauletes en el mateix període, que ha aconseguit el 98,7% després d'augmentar 4,6 punts en 2021. En estreta relació amb l'ús d'internet per part dels més joves es troba l'assistència a classes online. A Catalunya, el 59,7% dels menors (entre 6 i 15 anys) ha assistit a classe o realitzat activitats escolars a través d'internet en els últims tres mesos. Aquesta xifra és 7 punts percentuals superior a la mitjana d'Espanya.



En l'àmbit del consum, l'informe conclou que el 75,2% dels catalans ha comprat alguna vegada per internet, 3,8 punts per sobre de la mitjana del país. En els últims tres mesos, el percentatge de compradors per internet és del 59,7% de la població. D'ells, un 64,3% van comprar roba, sabates i accessoris, després d'un augment de 7,4 punts respecte a l'any anterior. A una certa distància, un 40,1% dels catalans van encomanar menjar a domicili per internet (+7,1 punts). I els productes de compres en línia que més han crescut entre els catalans són els llibres, revistes o diaris impresos, 9,2 punts fins al 31,5%. També entre els compradors dels últims tres mesos, un 37,4% va fer alguna descàrrega de programari (incloses actualitzacions) i el 35,7% estava subscrits a pel·lícules o sèries en streaming (+3,6 punts), mentre que va créixer 9,1 punts el percentatge de compradors que van adquirir entrades per a esdeveniments culturals, que va arribar fins al 31,8%.

Cal esmentar les xifres relatives al teletreball, una mesura àmpliament estesa arran de l'impacte de la COVID-19. A Catalunya, el 13,4% de la població va teletreballar en 2021, percentatge que creix fins al 23,4% entre les persones ocupades. En tots dos casos Catalunya supera àmpliament la mitjana espanyola, que se situa en 9,3% i en el 17,6% respectivament.

5G, una tecnologia clau per a la reactivació econòmica

Estem immersos en una etapa de transició caracteritzada per la incertesa en general, per la inestabilitat econòmica global, i per la volatilitat dels mercats. Davant aquesta situació, la digitalització es presenta com a palanca clau de creixement econòmic i com a eina de recuperació, amb especial protagonisme del 5G. El desplegament d'aquesta tecnologia representa una oportunitat única per a reactivar l'economia espanyola amb inversions de més de 5.000 milions d'euros i la creació de més de 300.000 ocupacions, a més perfilar-se com una eina per a promoure la sostenibilitat mediambiental reduint les emissions anuals totals de la Unió Europea fins a un 20%.



