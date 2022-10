Les imatges, captades a la sortida del judici, donen bona mostra de la tensió i l'emotivitat del judici més mediàtic de la dècada juntament amb el del Prestige.

Després de la topada, Cortabitarte, un dels processats juntament amb el maquinista, semblava patir un esvaïment i els agents l'han recolzat contra un furgó per comprovar-ne l'estat.

Foto: EP

El pare d'una víctima de l'accident de l'Alvia ha agredit l'exalt càrrec d'Adif Andrés Cortabitarte , que és amb el maquinista un dels acusats al judici que ha començat aquest dimecres.



Ha estat després d'abandonar l'edifici judicial per la porta habilitada quan Cortabitarte ha rebut el cop. A primera hora del matí, l?exdirector de seguretat d?Adif havia optat per entrar per un altre accés.







