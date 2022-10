Santaflow, l'artista que actuarà a VIVA 22 / Twitter @Santaflow_fenix

Entre el 8 i el 9 d'octubre, VOX organitza el VIVA 22, un esdeveniment al recinte Madcool de Madrid en què pretén homenatjar els protagonistes que han fet història a Espanya. Un dels artistes que actuarà en aquestes jornades serà Santaflow, un raper madrileny.

Precisament, no es podria dir que és un artista que porta el respecte per bandera, ja que una de les seves lletres diu: "Donaria el meu cotxe per llençar-me a Angelina Jolie. I gravaria fent-me una p*** amb els peus. Vull pegar al mariconada de Jorge Javier . I que quedi muda la burra de Belén Esteban". Tot un exemple de respecte, vaja.

No obstant, el més curiós és que sol·licitin l'actuació d'un raper que, en una de les seves lletres diu "Em fo*** a la Verge al seu portal per l'ojal [...]" . Curiós que agafin algú que diu això quan VOX és un dels partits que més defensen l'Església, oi?