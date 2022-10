Avís groc per acumulacions de pluja a Tarragona | @ep

Els xàfecs intensos i les tempestes posaran aquest dijous en risc vuit províncies a cinc comunitats autònomes de l'est peninsular i de les Balears , mentre que el temps estable predominarà a la major part del país, que tindrà temperatures càlides per a l'època, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Risc important (avís taronja) a Mallorca , on es podran recollir fins als 40 litres per metre quadrat en una hora. L'avís serà groc (risc) per acumulacions de 15 a 30 litres per metre quadrat en una hora a Tarragona, Castelló, València, Alacant, Múrcia i Almeria, així com a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

A més, podran acumular 60 litres per metre quadrat en 12 hores a Tarragona, Castelló, València, Alacant i fins i tot fins a 80 a les Balears .

Al risc per pluges se sumaran les tempestes a Múrcia i les Balears i els fenòmens costaners, que l' AEMET ha activat al litoral de Cadis , on se bufarà vent de Llevant amb força 7 a l'oest de l' Estret i mar endins a la zona de Trafalgar .

En general, la jornada de dijous estarà marcada pels cels ennuvolats a la Comunitat Valenciana, Múrcia , l'extrem oriental d' Andalusia i les Balears on els xàfecs seran forts i amb tempestes i fins i tot poden ser forts o persistents.

Les precipitacions es podrien estendre, però de manera més feble, a la resta d'Andalusia oriental, l'est de Castella-la Manxa i sud de Catalunya , on tampoc no es descarta que arribin a forts.

Mentre els cels estaran ennuvolats al nord de Galícia i Cantàbric , amb pluges febles, poc probables en meitat oriental on tendiran a obrir-se clars, i que tendiran a anar remetent al llarg del dia a la resta.

Al nord de les illes Canàries , a l'entorn de l' Estret l' AEMET espera intervals de núvols baixos, igual que durant el matí a àmplies zones del terç nord i de l'est peninsular.

A la resta del país predominaran els cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts a la resta del país, augmentant a la tarda a la Península amb intervals de núvols d'evolució, més abundants a la meitat est sense descartar algun xàfec aïllat al Pirineu .

Així mateix, en zones de l'interior dels terços nord i de l'est peninsular i en zones del sistema penibètic seran probables les boires i els bancs de boira matinals. L' AEMET espera també calima a la Península i les Balears , especialment a la meitat oest.

Les temperatures màximes pujaran a l'oest de Galícia , i baixaran a la resta del país, en general de manera lleugera als litorals i arribant a notable a l'entorn de l'alt Ebre . Les mínimes també pujaran al quadrant nord-oest peninsular mentre que baixaran a les Canàries i quadrant sud-oest, i amb pocs canvis a la resta.

Finalment, sobre els vents, l' AEMET pronòstcia que bufaran de component est a la major part del país, en general fluix en zones d'interior i més intens als litorals, encara que arribaran a ser forts a la costa nord-oest de Galícia , a l' Estret i als canals entre illes Canàries, on bufarà de component nord.