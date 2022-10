Aquest any 2022 ha registrat fins ara més de 100 nits tropicals i de 50 equatorials a les zones d'Espanya més castigades per la calor nocturna, segons dades de eltiempo.es. Tot això és degut a l'estiu tan extremadament càlid, que ha deixat altes temperatures a la nit a la majoria de les estacions.

EuropaPress 4730844 2022 record mes 100 nits tropicals 50 equatorials

A l'anàlisi --realitzada fins al 30 de setembre del 2022-- s'han pres com a referència les dades diàries de temperatura mínima per a cada estació analitzada. Després d'això, hem comprovat si se superen dos llindars: mínima tropical, amb una temperatura mínima igual o superior a 20ºC, i mínimes equatorials, amb mínimes iguals o superiors a 25ºC.

L'estudi conclou que el 2022 ha estat molt renyit amb altres anys com el 2003 o el 2012, que també van destacar per les altes temperatures nocturnes. Per exemple, a Hondarribia-Malkarroa, l'aeroport de Sant Sebastià, amb dades des del 1956, el 2022 ha superat el 2003 per més de tres nits tropicals, una tendència ascendent que també s'aprecia a l'estació de Valladolid, que compta amb dades des de 1974.

Al centre peninsular, Madrid-Retiro no ha batut el seu rècord de nits tropicals, però sí el d'equatorials . Als afores de la ciutat, però, sí que s'ha marcat un nou rècord: Madrid-Barajas, per exemple, ha registrat aquest any 40 nits tropicals, mentre que l'anterior rècord amb prou feines superava les 30 (any 2012).

També hi ha nou rècord de nits tropicals a les ciutats de Toledo, Càceres o Ciudad Real. En aquests tres casos, igualen o baten els rècords fins i tot si es consideren les sèries antigues de les tres ciutats, que es van tallar per canvi d'ubicació, però n'hi ha des del 1920. Un altre cas molt cridaner de l'interior, per la seva altitud, és Cuenca, que ha tingut 30 mínimes tropicals, gairebé doblegant l'anterior rècord.

Al sud del país, ciutats com Còrdova, Jaén o Sevilla, si bé han tingut moltes nits tropicals, no han batut els seus antics rècords. No és així en el cas de Màlaga, ciutat on s'han registrat més de 100 nits tropicals i 8 equatorials a l'estació de l'aeroport.

A la Mediterrània, el nombre de nits sufocants està disparat: més de 80 nits tropicals o fins i tot més de 100 en alguns casos. En llocs de les províncies de Múrcia o Alacant s'han assolit els rècords previs o s'han quedat a prop, mentre que a València s'ha establert un nou rècord.

Altres dades destacades d'aquest 2022 s'han donat a les Illes Balears. A Capdepera (Mallorca) durant 112 jornades les mínimes han estat superiors a 20ºC. Més de la meitat d'aquestes nits van ser a més nits equatorials, perquè n'hi va haver 54 (prop de 2 mesos amb aquestes altes temperatures nocturnes). Aquesta estació no ha batut el seu rècord de nits tropicals, però sí que ha superat i de forma molt folgada el rècord previ de nits equatorials. Un cop més, com a la Península, s'aprecia la tendència ascendent.

Palma també iguala Capdepera en nits tropicals i, encara que no supera la xifra del 2021, sí que s'ha batut el rècord de nits equatorials que datava del 2003: el rècord previ era de 29 nits i aquest 2022 s'han arribat a les 54.