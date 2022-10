Foto: Europa Press

Després de conèixer-se que el raper Santaflow serà un dels convidats del Viva22 , organitzat per Vox , i que en un dels seus temes canta “Vull pegar al mariconazo de Jorge Javier”, la reacció del presentador no s'ha fet esperar.

En declaracions a El món a RAC1, el de Badalona ha dit que està disposat a emprendre accions legals contra el cantant, interposant una denúncia per un delicte d'odi. "He parlat amb el meu advocat i anirem a totes, per delicte d'odi i vulneració del dret a l'honor", va assegurar el presentador, que està disposat a anar per la via civil i penal. De fet, també va dir que "si hem d'anar contra Vox, anirem contra Vox".

A més, Vázquez va explicar que farà arribar un burofax als organitzadors del festival per evitar que Santaflow pugui cantar aquesta cançó. "Llibertat d'expressió, al meu entendre, no és", va afegir Jorge Javier, que va voler donar públicament les gràcies a Jordi Basté per ser "l'únic presentador que m'ha trucat per preguntar-me" i va dir que és "impensable que el 2022 encara estiguem vivint coses així”.