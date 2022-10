Els yay@flautes protesten davant del Congrés. Foto: Yayoflautes

"15-O: Per la recuperació del poder adquisitiu". Així de clar és el lema de la manifestació que diferents col·lectius de pensionistes o d'entitats que defensen els drets del col·lectiu (com ASJUBI40, plataformes de pensionistes de Badajoz i Móstoles, entre altres municipis, i MADPP) han convocat per al dissabte 15 d'octubre a Madrid.

La marxa, que recorrerà el tram de la capital espanyola que hi ha entre Neptuno i Callao, s'articula a través de diverses reivindicacions. D'una banda, demanen "la pujada de pensions i salaris amb l'IPC real", encara que altres de les seves demandes són que la pensió mínima sigui igual a l'import del salari mínim interprofessional, que es faci una auditoria de la seguretat social , que s'elimini la bretxa de gènere i que s'eliminin les retallades i la privatització del sector públic.

Els convocants han publicat un manifest en què denuncien que "persones pensionistes, i treballadores en actiu, patim des de la crisi del 2008 un procés continu de pèrdua de drets socials, llibertats, retallades en serveis públics, salaris i pensions". A més, incideixen que "durant la pandèmia s'ha demostrat que privatitzar, retallar i subcontractar serveis públics va minvar la nostra capacitat de resposta al coronavirus".

També lamenten que, avui, "patim les conseqüències d'una política fiscal i econòmica que beneficia les rendes de capital en detriment de les rendes de treball, i facilita el frau fiscal empresarial" i per això han decidit mobilitzar-se.

Així, a Madrid escenificaran "l'entrega dels centenars de milers de firmes recollides per la revaloració de les pensions en funció de l'increment de l'IPC acumulat anual, per una pensió mínima del 60% del salari mitjà i el rebuig a la privatització del sistema públic" de Pensions" i exigiran "la realització de l'auditoria dels comptes de la Seguretat Social aprovada a la Llei 21/2021, de 28 de desembre, que encara no s'ha realitzat complerts els sis mesos de termini establert, incomplint la mateixa Llei" .