El sociòleg, politòleg, periodista i assagista madrileny Luis Moreno ha estat guardonat amb el Premi Nacional d'Investigació Pascual Madoz a l'àrea de dret i ciències econòmiques i socials , que concedeix el Ministeri de Ciència i Investigació. L'acte de lliurament dels premis se celebrarà en properes dates.

Segons la nota del ministeri, Moreno ha estat reconegut "per la rellevància de les seves investigacions a les àrees de Política Social i Estat de Benestar, i Poder i territori, i la repercussió de les mateixes en forma de coneixement generat".

Llicenciat en Ciències de la Informació i doctor en Ciències Socials per la Universitat d'Edimburg, Moreno és professor de Recerca ad honorem de l'Institut de Polítiques i Béns Públics (IPP-CSIC) i membre del Grup de Recerca POSEB (Polítiques Socials i Estat del Benestar) ). Les seves aportacions científiques han incidit en els temes de ciutadania, identitats col·lectives, descentralització, Europeïtzació i federalisme, entre d'altres. També ha treballat a universitats dels Estats Units.

El professor Moreno és articulista de Catalunya Press i Galicia Press des de la fundació dels dos mitjans . Podeu consultar totes les vostres peces d'opinió en aquest enllaç.

MÉS PREMIATS

El Ministeri també ha concedit altres reconeixements, tant per a joves com per a investigadors sènior.

Arkaitz Carracedo (biologia), Belén Riveiro (enginyeries i arquitectura), Josefa Ros (humanitats), María Victoria Llorens (medicina i ciències de la salut), Manuel Delgado (ciències i tecnologies dels recursos naturals), Andrés Castellanos (ciències físiques, dels materials i de la terra), Guillermo Mínguez (ciència i tecnologia químiques), Marc Güell (transferència de la tecnologia), Carlos Gómez (matemàtiques) i Diana López-Barroso (dret i ciències econòmiques i socials) han estat els joves premiats .

Per la seva banda, els premis sènior han estat per a Mariano Barbacid (biologia), Íñigo Javier Losada (enginyeries i arquitectura), Daniel Innerarity (humanitats), Miguel Ángel Martínez-González (medicina i ciències de la salut), Fernando Tomás Maestre (ciències i tecnologies dels recursos naturals), José Cernicharo (ciències físiques, dels materials i de la terra), Antonio María Echavarren (ciència i tecnologia químiques), Ana Martínez (transferència de la tecnologia) i Antonio Ros (matemàtiques).

Els premis es van crear el 1982 i estan dotats de 30.000 euros per cada modalitat.