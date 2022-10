Pebbles , que ostentava el títol del gos viu més vell del món, ha mort. La gossa tenia 22 anys i va morir dilluns per causes naturals, a mesos de fer 23 anys, segons Guinness World Records . Pebbles va passar els seus últims moments a casa seva a Carolina del Sud (Estats Units), amb els seus propietaris Bobby i Julie Gregory.

"Va ser una companya única a la vida, i va ser un honor per a nosaltres haver tingut la benedicció de tenir-la com a mascota i membre de la família", va escriure Julie Gregory en un comunicat de premsa.

Pebbles va néixer el 28 de març de 2000 a Nova York. Guinness World Records va confirmar al maig que el cadell era el més vell del món.

Pebbles - INSTAGRAM

Després de veure els titulars sobre TobyKeith, un chihuahua de Florida de 21 anys que va ser nomenat el gos viu més vell del món, els Gregory es van adonar que Pebbles era més gran i van sol·licitar el rècord. Al maig, Pebbles, la fox terrier de joguina, va ser nomenada el gos viu més vell del món als 22 anys

TobyKeith va néixer el 9 de gener de 2001, cosa que ho fa vuit mesos més jove que Pebbles.

Pebbles va viure una llarga vida plena d'amor, va dir la seva família, assenyalant que passava els seus dies escoltant música country, dormint fins a les 5 de la tarda i provant àpats nous . Segons Guinness, el veterinari de Pebbles la va posar en una dieta de menjar per a gats durant els últims 10 anys de la seva vida, però ocasionalment es va donar una atracada, com quan va rebre un munt de costelles per al seu aniversari número 22.

"Va passar els seus dies gaudint de la música country i sent estimada", va escriure Julie Gregory, i va afegir que el cadell "va ser mimat".

Pebbles va tenir 32 cadells a la vida amb la seva parella, Rocky, segons el comunicat de premsa. Rocky va morir el 2016, però tots dos "van compartir molts anys de companyia".

"Ella va impactar tots els que va conèixer", va escriure Julie Gregory. "No hi va haver mai ningú que conegués Pebbles que no l'estimés. L'estranyarem profundament".