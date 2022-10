Renfe / Arxiu

Renfe col·labora un any més amb el Festival Temporada Alta, un referent cultural a Catalunya i porta d’entrada del millor teatre internacional, amb una programació de primer nivell que en l’edició d’enguany es celebra entre el 7 d’octubre fins al 12 de desembre.

Aquesta iniciativa és el pòrtic d’entrada de la temporada teatral a Catalunya i esdevé en cita imprescindible pels amants de les arts escèniques.

Renfe aposta per connectar amb els seus públics ampliant el diàleg a través dels llenguatges més diversos, per això, col·labora i patrocina les accions que ajuden a la promoció cultural i educativa promovent la lectura, recolzant festivals de música i teatre, col·laborant en commemoracions culturals i patrocinant diversos premis de literatura i fotografia, entre d’altres. Es per això que es firma aquest acord de col·laboració amb el Festival, una de les grans manifestacions culturals que es duen a terme a Catalunya.

Temporada Alta manté l’aposta per programar concerts i espectacles on la música té una presència destacada. Des de fa anys, el festival configura una programació musical amb perfil propi amb la voluntat d’arribar a tot tipus de públic i potenciar les propostes artístiques que barregen música i teatre. En les darreres edicions, s’han vist des de concerts massius fins a propostes de música en concerts íntims i de petit format. Enguany, la programació està formada per 8 concerts com els de Maria Arnal i Marcel Bagés, Fito & Fitipaldis, Xoel López, Tarta Relena, Rita Payés + Elisabeth Roma, Joan Miquel Oliver i Da Souza.

El Festival Temporada Alta de Catalunya continua apostant pel cinema de les darreres edicions i enguany programa 9 produccions cinematogràfiques. En aquesta 31a edició, es veuran films i documentals que tracten relacions humanes i relaten experiències vitals difícils, entre altres temes. La programació, que inclou l’estrena d’alguns dels films, ha estat elaborada amb la col·laboració del Col·lectiu de Crítics de Girona i el Cinema Truffaut. A banda de la programació purament cinematogràfica, el festival continua explorant el diàleg entre aquesta disciplina i les arts escèniques i programa l’obra de Christine Jatahy Depois do silencio.

El festival internacional d'arts escèniques amb seu a Girona ofereix enguany 107 propostes de diversos gèneres i disciplines escèniques, 22 de les quals son estrenes absolutes. Temporada Alta presenta una programació amb 17 espectacles internacionals amb noms com Romeo Castellucci, Christiane Jatahy, Krystian Lupa, Les Luthiers, Pippo del Bono o Utle Lemper, entre altres.

Els viatgers que vulguin apropar-se en tren a Girona disposen de serveis d’Alta Velocitat des de Madrid, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Euskadi, Navarra o La Rioja i també amb els serveis de Rodalies de Catalunya per gaudir de les propostes escèniques que ofereix el festival.

D’aquesta manera, Renfe referma el seu compromís amb la cultura a Catalunya. Aquesta iniciativa es suma a les nombroses col·laboracions que des de l’operadora està fent en aquest àmbit com el Festival Internacional de Cine de Sitges o Festival Mil·leni.