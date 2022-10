Vandellòs II @ep

La central nuclear Vandellòs II (Tarragona) ha notificat aquest divendres al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) una incidència en un dels tres canals de cabal del llaç 'C' del sistema refrigerant del reactor, però " no ha tingut conseqüències per a la salut " de les persones ni per al medi ambient”.

L'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) ha assegurat en un comunicat que un dels tres canals de cabal del llaç 'C' del sistema refrigerant del reactor ha mantingut una diferència de cabal "per sobre del criteri d'acceptació durant un temps superior al fixat per les especificacions tècniques".

Els altres dos canals de cabal del llaç C han estat operables en tot moment i la planta continua operant amb normalitat.