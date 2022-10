Javier Negre/@PrNotícies



En relació amb la notícia publicada el 28 de setembre de 2022, titulada «Torna a condemnar Javier Negre per un bulló sobre Rubén Sánchez» , el Sr. de 26 de març , reguladora del dret de rectificació, en exercici del dret que l'assisteix com a al·ludit per la informació que ell considera inexacta, sol·licita la divulgació i publicació de la rectificació següent :



" ÉS FALS QUE S'HAGI SENTENCIAT QUE SIGUI UN BUL QUE RUBEN SÁNCHEZ TANCA COMPTES DE TWITTER



Per mitjà del present, Sr. FRANCISCO JAVIER GARCÍA NEGRE procedeix a rectificar l'article publicat per CATALUNYAPRES.ES, publicat el passat dia 28 de setembre de 2022, tot això en el sentit següent:



És fals que la sentència, de data 23 de setembre de 2022, a què es refereix l'esmentada notícia condemni JAVIER NEGRE per cap mena de bullo.



És totalment fals que l'esmentada sentència estableixi que és una mentida que Rubén Sánchez tanca comptes de twitter.



També és fals que el Sr. Negre afirmés que hi ha resolucions judicials contra Sánchez que acrediten els fets dels quals el va acusar la col·laboradora d'Estat d'Alarma TV."