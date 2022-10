La defensa de l'actriu sevillana María León ha confirmat aquest dilluns que han denunciat els policies que van arrestar la intèrpret l'1 d'octubre passat per detenció il·legal i pels delictes de lesions i contra la integritat moral. A través d'un missatge al compte de Twitter de l'advocada Carla Vall, aquesta juntament amb l'altre advocat defensor de María León, José Antonio Sires, han informat dels últims passos que ha fet l'actriu després dels fets que van acabar amb la detenció per donar un cop de puny a una agent, segons la versió policial.

Arxiu - Imatge d'arxiu de l'actriu sevillana Maria León. - EUROPA PRESS REPORTATGES - Arxiu

Els fets es van produir als voltants de l'avinguda María Luisa, on segons la versió dels agents, van acudir davant l'avís sobre un ciclista amb evidents signes d'embriaguesa. Mentre li feien la prova d'alcoholèmia, un grup de persones, entre les quals hi havia Lleó, van començar a increpar els agents ia gravar l'escena amb els telèfons mòbils, i la policia els va sol·licitar la identificació. L'actriu no portava el seu DNI, i per això el van instar a anar a comissaria amb cotxe patrulla.

Va ser en aquell moment quan la tensió es va elevar. Sempre segons la versió policial, els acompanyants de l'actriu van envoltar el vehicle mentre ella cridava des de l'interior; un va obrir la porta i Lleó es va disposar a sortir, cosa que va intentar impedir un agent que va ser qui va rebre el cop de puny que va requerir assistència mèdica. Lleó va ser llavors detinguda i portada a comissaria.

L'actriu María León ha negat "haver agredit ningú" i ha assegurat ser "víctima d'un abús policial" . També a través d'una publicació a la xarxa social Twitter, l'actriu va negar "haver agredit ningú" i, encara que va defensar que no és la seva "intenció posar en dubte la feina necessària" de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, assegura haver-hi ha estat "víctima d'un abús policial per part d'uns agents de la Policia Local de Sevilla". Va mostrar la seva "confiança en la justícia".

Per part seva, la secció del Sindicat Professional de Policies Municipals d'Espanya (Sppme) a l'Ajuntament de Sevilla ha defensat l'"absoluta professionalitat i exemplaritat" dels agents que van practicar la recent detenció de l'actriu María León per un presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat, al·legant davant de les acusacions d'"abús policial" de l'encartada que li va ser deparat un "tracte correcte i educat" malgrat les seves "provocacions" i que qui va ser atesa en un centre sanitari va ser l'agent a qui l'actriu hauria suposat agredit.