Fernando Andina s'ha convertit en el cinquè expulsat de Masterchef Celebrity 7. L'actor ha hagut de competir a la prova final amb María Zurita, Isabelle Junot i Nico Abad a la prova d'eliminació, fent la pitjor versió del plat que havien de presentar.

La prova, portada al programa per l'exaspirant a Masterchef Santiago Segura, consistia a fer un parany d'una pinya, que en realitat era un pa de pessic farcit de mousse de cítrics. Durant el transcurs de la prova, s'ha vist Andina nerviós, sense saber seguir els passos que marcava la recepta, cosa que l'ha portat a presentar la pitjor versió de les postres.

Els jutges han detectat mentre cuinava que l?aspirant no estava seguint la recepta. "Ha fet les elaboracions free style", ha dit Jordi Cruz . En lliurar-lo, el jutge ha qualificat el plat com "la medusa", ja que s'assemblava a aquest animal invertebrat. Els jutges no han pogut veure ni un aspecte positiu en el seu plat - cosa que sí que han aconseguit Nico Abad i María Zurita, presentant plats tampoc no han aconseguit l'aprovació dels jutges-, per la qual cosa s'ha convertit en l'expulsat definitiu.

Andina se suma a la llista d'expulsats que tindran la possibilitat de participar a la repesca per tornar al concurs (Emmanuel Esparza, Eduardo Rosa, Ruth Lorenzo i Patricia Conde). A la passada edició, la repesca es va realitzar a la gala 7.