Foto: Plataforma pel Mar Canari

Antonella Aliotti, regidor de l'Ajuntament d'Arona i Secretària executiva de la Plataforma pel Mar Canari (PMC) , va fer arribar la documentació sobre la delimitació dels espais marítims i aeris de Canàries a l' Assemblea General de les Nacions Unides el passat dilluns 10 de octubre. El document és el resultat de la moció presentada per 130 Associacions de veïns canàries, que donen suport a la Plataforma pel Mar Canari i les seves reivindicacions de Plena Autonomia Interna.

La intenció d'aquest gest és aconseguir que el Comitè de Descolonització de l'ONU convidi la plataforma dins el quart decenni de descolonització (2020-203), on es presentarà una Petició perquè l' Estat espanyol, pregunti als canaris i les canàries, que classe d'autonomia prefereixen: si l'actual o la plena autonomia interna .

Canàries demana al Comitè de Descolonització un Estatut dotat amb Plena Autonomia Interna , segons la Convenció del Mar, a l'empara del seu article 305. És clau, apunten des de la plataforma, canviar la situació jurídica insuficient que Espanya té per a Canàries , només amb el Dret Internacional del Mar es podrà " protegir els interessos canaris, no només per al sector pesquer, també per a la protecció mediambiental i del nostre espai aeri" .

Igualment, durant la seva visita a Nova York, Aliotti va intervenir a la IV Comissió de Polítiques Especials i de Descolonització, on va defensar la causa sahrauí sobre el dret d'autodeterminació, en què ha deixat clar que la causa sahrauí i la canària estan molt unides i que la lluita del Sàhara Occidental no és només una qüestió humanitària, “és sobretot, una qüestió política” . La Secretària Executiva de la Plataforma es va reunir amb representants del Front Polisario, Sari Mohamed Omar, a la recerca de solucions futures per als dos territoris.