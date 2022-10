Una massiva campanya mediàtica, amb anuncis a la televisió, va servir per donar el tret de sortida a "un dels reptes més grans de l'ONCE"/ @ONCE

"D'aquí uns dies en aquest país passarà una cosa que portarà cua" . Corria el mes d'octubre del 1987 i l'ONCE va posar en marxa una campanya que avui dia es consideraria viral per a la presentació del nou Cuponazo.

Una massiva campanya mediàtica, amb anuncis a la televisió, va servir per donar el tret de sortida a "un dels reptes més grans de l'ONCE", un sorteig que juntament amb la del nou cupó de gener de 1984, van ser les "dues reformes de producte de més calat de tota la nostra trajectòria".

Després, a la fase de llançament, es revelava que la cua tenia el seu origen en un quiosc de l'ONCE, i era llavors quan es revelava que el Cuponazo oferia un premi de fins a 100 milions de pessetes.

El rodatge de l' espot es va fer a l'agost, amb el termòmet a tocar dels 40 graus a Madrid, que sempre hi ha hagut estius calorosos a la capital. I es va rodar a ple sol, ja que la interminable cua humana creuava exteriors de tota la ciutat: la plaça de bous de les Vendes, un pont sobre la M-30, el parc del Retiro, el Pont de Segòvia, avingudes, places. ..

Des del principi, l'ONCE va presagiar "que el resultat prometia una cosa gran" i per això va voler comptar amb figures de primera ordre del panorama musical, com el realitzador, Eduardo McLean i el reconegut músic i membre de Mecano , Nacho Cano. A més, per a l'enregistrament es va contractar el millor operador de càmera del moment, Vernon Layton , que va fer literalment volar la càmera-cable al llarg de la cua humana per obtenir unes imatges zenitals espectaculars. Aleshores no hi havia drones. El missatge d?intriga es va estendre durant 12 dies.

L' espot del Cuponazo va obtenir una llista interminable de premis tant en certàmens nacionals com internacionals; es va emportar el Gran Premi El Sol del festival de Sant Sebastià, el Premi AMPE , el Premi Teleprograma , el Premi Fotogrames , l' Òscar d'Or a la Comunicació i un guardó que molt poques campanyes del nostre país han pogut aconseguir, el Lleó de Plata ” al Festival Internacional de Cinema Publicitari de Cannes.