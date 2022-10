La mare de la pacient indemnitzada amb 5,2 milions per negligència al part compareix en roda de premsa - EUROPA PRESS / EUSEBIO GARCÍA DEL CASTELL

Ascensión, mare d'una nena amb discapacitat severa derivada de negligència mèdica durant el part i indemnitzada ara amb 5,2 milions d'euros per la mala praxi durant el naixement a l'hospital de Valdepeñas , ha comparegut en roda de premsa a la capital ciutadania per a assegurar que mai no podrà perdonar el que va passar als facultatius que la van atendre, ja que "sabien" el que estava passant.

"M'hauria agradat que algú em digués que va ser una negligència. Però jo no sé si els podria perdonar. Una cosa és que hagués passat sense que ho sabessin, però ho sabien. Em van dir que tenia el cordó al coll i vaig preguntar que si em farien cesària, i em van dir que no em preocupés. Això no ho puc perdonar", ha reiterat la mare davant dels mitjans.

La mare de la pacient ha aprofitat la seva intervenció per reclamar més suport a les famílies en casos en què han de tenir cura de persones dependents, ja que al llarg de tota la vida de la seva filla s'ha sentit abandonada.

Així, ha lamentat les dificultats per trobar l'administració competent davant de cadascun dels problemes que anava afrontant en el seu dia a dia. " Vull demanar al Govern, al president, a qui sigui, que tinguin els nens més en compte, que vetlli per ells ", ha reclamat.

Ha afirmat que durant el transcurs de la vida de la seva filla la "por" ha estat sempre present, per haver d'estar amb ella sempre per les dificultats que presenta i per la discapacitat.

I, cada cop, "costa una mica més", ja que amb l'edat fins i tot se li estan luxant els malucs, l'esquena se'n ressent més i cal estar amb compte permanent per canviar-la de posició.

Per a una correcta atenció, la família ha hagut d'assumir despeses d'adaptació de l'habitatge, a més que fa "molt temps" que paguen fisioteràpia, tot això amb un salari familiar de 1.200 euros que "no arribava".

D'altra banda, el fet que com a pares tinguin ara més edat també dificulta poder prestar una atenció correcta a la seva filla, tal com ha detallat Ascensió.