Congrés ALACAT 2023 / CBZF

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona , entitat organitzadora del SIL -la fira més gran del món que engloba tota la cadena logística-, i la Federació d'Associacions Nacionals d'Agents de Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d'Amèrica Llatina (ALACAT) han anunciat que la 39a edició del Congrés ALACAT tindrà lloc a Barcelona (Espanya), a la fira del SIL 2023 .

L'acord es va signar aquesta setmana després de la celebració del Congrés ALACAT 2022 a Mèxic, i es va oficialitzar a la seva clausura amb el tradicional acte de traspàs de la bandera. A l'acte van estar presents el President d'ALACAT, Moisés Solís , el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro , i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué .

El Congrés ALACAT és el congrés més important d'Amèrica Llatina i el 2023 se celebrarà a Barcelona coincidint amb el 25è aniversari del SIL. Amb aquesta fusió, s'estendran ponts de negoci i intercanvi de coneixement i experiència entre la logística hispana i europea amb la presència de més de 1.000 professionals.

Cal recordar que el Congrés ALACAT es va celebrar a Espanya a les edicions del 2016 i 2019 del SIL. Precisament, la del 2019 va coincidir amb una edició molt potent on es va signar la “Declaració de Barcelona”, a favor de la cooperació i el desenvolupament econòmic, amb la celebració en paral·lel del Congrés Mundial de Zones Franques, el MedaLogistics Summit, el Congrés de l'AZFA, el Congrés Internacional d'OEAs, l'eDelivery Congress i el congrés mateix del SIL.

Durant l'anunci d'aquesta important notícia el delegat especial de l'Estat al CZFB i president del SIL, Pere Navarro , ha afirmat que “el SIL és el millor escenari possible a Europa per celebrar un congrés de la importància i la transcendència d'ALACAT. Ens fa molta il·lusió poder comptar amb la presència dels professionals més destacats del sector a Amèrica Llatina en una edició molt especial per al SIL com és la del nostre 25è aniversari”. Navarro ha agraït “a Moisés Solís, president d'ALACAT, per tot el seu esforç i suport que han fet possible aquest gran acord, així com felicitar-lo per la gran tasca que està fent al capdavant de la Federació que aquest any compleix el seu 40è aniversari”.

Per la seva banda, Blanca Sorigué , directora general del CZFB i del SIL ha explicat que "és una magnífica notícia el fet de poder comptar amb la celebració d´un congrés on la logística europea i d´Amèrica Llatina es retroalimenten establint sinergies de negoci i col·laboració" . Sorigué ha recordat que “estem molt satisfets que ALACAT hagi tornat a triar el SIL per celebrar el seu congrés després de l'èxit de les edicions viscudes al SIL 2016 i 2019”.