L'Ajuntament d'Albocàsser (Castelló) ha instal·lat una barrera al carreró que uneix la Plaça de la Vileta amb la plaça de l'Ajuntament per "prevenir" que la gent circuli per aquesta via costeruda que apareix al camí recomanat per Google Maps.

"Havíem detectat que nombrosos cotxes intentaven accedir a la plaça de l'Ajuntament a través d'aquest carreró seguint Google Maps. Això propiciava que es fiquessin en una ratera i tinguessin dificultats per sortir ja que per baixar cap a la plaça de l'Ajuntament hi ha un pendent a corba i molt pronunciada", explica en un comunicat l?alcaldessa, Isabel Albalat.

Amb la barrera es pretén evitar que els que no coneixen el municipi no utilitzin aquest atzucac estret i pendent, que condueix a un punt "molt delicat" si es travessa amb vehicle.