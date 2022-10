EuropaPress 4744423 catedràtic victor lapont compareix comissió assumptes institucionals

El catedràtic i doctor en Ciències Polítiques Víctor Lapuente ha alertat que la societat catalana és "una de les més desconfiades" d'Europa, segons es desprèn del quart 'Índex europeu de qualitat de govern' que ha prestat aquest dijous a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament.

Lapuente, que és un dels autors de l'índex, ha advertit que a Catalunya "hi ha un problema de desconfiança" dels ciutadans envers les institucions però també envers els altres, i que és, amb diferència, la zona d'Espanya amb una puntuació pitjor en qualitat de govern.

Segons ha argumentat, aquesta manca de confiança genera "fractura social" i llasta el desplegament de l'Estat del benestar , ja que una societat que desconfia dels seus conciutadans rebutjarà pagar més impostos per finançar els serveis públics.

D'acord amb l'informe, la percepció dels catalans sobre la qualitat de l'educació, la sanitat i la seguretat és “relativament bona”; el problema --ha detallat Lapuente-- és que els ciutadans consideren que hi ha corrupció i tractes de favor en la prestació d'aquests serveis.

La percepció a Catalunya de parcialitat als serveis públics és pitjor que la mitjana Europa i una de les pitjors d'Espanya , per darrere de la Comunitat Madrid, "on la gent percep més corrupció a la sanitat pública", i d'Andalusia, mentre que les experiències reals amb la corrupció a Catalunya són escasses, segons mostren les dades.

Preguntat pels grups sobre les causes d'aquesta desconfiança i si tenen a veure amb el conflicte a Catalunya, ha apuntat que a les entrevistes per elaborar l'informe van constatar que hi havia un sentiment de "greuge" als catalans en dos tipus de discursos diferents.

"D'una banda, els discursos per la part sobiranista, dient que no tenim prou recursos i que la culpa és de Madrid, i que per això no podem pagar serveis públics; i l'altre discurs, unionista i constitucionalista, que diria que la Generalitat ha prioritzat el 'procés'", ha exposat.

Lapuente ha alertat de la polarització a Catalunya i, preguntat sobre la incidència dels populismes a la percepció sobre la qualitat del govern, ha afirmat que "quan hi ha caigudes de percepció" de qualitat es produeix un augment del vot per opcions populistes.

Sobre com millorar la qualitat de govern i la lluita contra la corrupció, ha plantejat quatre eixos de treball: potenciar la meritocràcia, desburocratitzar les administracions, millorar la transparència i apostar per la col·laboració publicoprivada “externalitzant els serveis” però amb un control estricte a l'avaluació.

GRUPS PARLAMENTARIS



El socialista Ferran Pedret ha lamentat el creixement de la desconfiança que constata l'informe, igual que Marc Parés (comuns), que ha advertit que "Catalunya no surt ben parada" de l'anàlisi sobre la confiança de la gent al seu govern.

La diputada de Junts Judith Toronjo s'ha preguntat quant han afectat la confiança en les institucions el "dèficit fiscal" o l'espionatge amb Pegasus , cosa a què també s'ha referit la republicana Jordina Freixenet, que ha reivindicat les polítiques del Govern a matèria de transparència.

Per part de Vox, Joan Garriga ha assegurat que no li sorprenen els resultats de l'informe, que creu que constata una realitat més enllà de percepcions, i després la 'cupaire' Dolors Sabater li ha retret: "Sempre fa mal en una Cambra parlamentària escoltar el cinisme de l?extrema dreta, amb tants casos de corrupció en ella mateixa".

Sabater ha demanat distingir entre tractes de favor per nepotisme i accions per promoure l'equitat, mentre que Nacho Martín Blanco (Cs) ha sostingut que el procés independentista ha perjudicat la confiança en les institucions: “La desconfiança ha estat generada per una manera de fer política clarament orientada a la fractura ia la divisió social”.

COMISSIÓ INTERROMPUDA



La comissió ha estat interrompuda a l'inici de la sessió per un simulacre d'evacuació d'emergència al Parlament, que ha obligat a abandonar l'edifici diputats, treballadors i visites; 20 minuts després, quan els diputats han tornat a la Cambra, s'ha reprès la compareixença de Lapuente --en via telemàtica--.

D'altra banda, i proposta del PSC, la Comissió d'Afers Institucionals ha aprovat per unanimitat sol·licitar la compareixença de la directora general de Funció Pública perquè informi sobre el procés de selecció per a 151 places reservades a persones amb discapacitat intel·lectual.