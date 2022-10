Foto: Carmen Sayago

El Grup Social ONCE impulsarà una nova fundació per atendre persones de baixa visió, amb pèrdues molt greus de capacitat visual, que, tot i això, no arribin a complir els paràmetres d'afiliació a l'ONCE.



Així ho van anunciar dijous passat 13 la vicepresidenta de Serveis Socials i Participació del Grup Social ONCE, Imelda Fernández, coincidint amb el Dia Mundial de la Visió, durant una jornada en què també van participar representants de l'Institut Oftalmològic Fernández-Vega i de l'Associació Nacional d'Informadors de la Salut (ANIS), i en què es va parlar especialment de recerca i de millorar la realitat de les persones cegues o afectades greument per problemes oftalmològics, com el glaucoma, que els condueixen a una reducció molt severa de la visió.

En aquest sentit, Fernández ha explicat que l'ONCE, coneixedora de la realitat d'aquestes persones que no compleixen els requisits d'afiliació a l'organització però que estan afectades severament, impulsarà una nova fundació, en el disseny de la qual s'està començant a treballar.

El glaucoma, conegut com "la ceguesa silenciosa" afecta al voltant de 60 milions de persones a tot el món i, a Espanya, prop d'un milió. És la primera causa de ceguesa irreversible al món i es tracta d'una malaltia que afecta el nervi òptic, responsable d'aportar informació al cervell.

La vicepresidenta de Serveis Socials i Participació de l'ONCE ha destacat que aquesta iniciativa se suma a la feina del grup amb les persones cegues o amb discapacitat visual greu. "Cada any s'acosten a nosaltres més de 3.000 persones que perden totalment o gairebé totalment la visió i creem per a ells noves oportunitats de vida", ha dit.

I, en aquesta línia, ha anunciat que l'ONCE intentés estendre el coneixement que té d'aquesta realitat de les persones cegues, des del suport psicosocial fins a les tècniques i tàctiques per aprofitar la resta visual, amb la nova fundació, en què es està treballant