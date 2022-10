Jutjats d'Oviedo @Google Maps

La Fiscalia del Principat d'Astúries sol·licita una condemna de 18 mesos de presó per a un acusat de penjar el seu gos en una cabana del consell de Parres, al municipi asturià d'Arriondas. La vista oral està assenyalada per a aquest dilluns, 17 d'octubre, al Jutjat Penal número 2 d'Oviedo, a les 12.00 hores.

El Ministeri Fiscal sosté que, l'acusat, en una data no determinada compresa entre els mesos d'agost i setembre del 2020, en una cabana de l'únic usuari, a Parres, va lligar una corda al coll del gos, de tipus pastor, i ho va penjar.

L'animal va ser trobat per la Guàrdia Civil el 9 de novembre del 2020 penjat de la corda, en avançat estat de descomposició. La Fiscalia considera que els fets són constitutius d?un delicte de maltractament d?animal domèstic i sol·licita que es condemni l?acusat a 18 mesos de presó.

També demana habilitació especial per al dret del sufragi passiu durant el temps de la condemna i la inhabilitació especial per a exercici de professió, ofici o comerç que tingui a veure amb animals, així com per a la tinença d'animals, durant quatre anys.