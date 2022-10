Arxiu - Un bomber a la zona vegetal afectada per un nou incendi a prop de l'antic abocador del Pont de Vilomara, el 18 de juliol de 2022, Barcelona, Catalunya (Espanya). - Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior de la Generalitat, ha explicat aquest divendres que aquest any ha estat "l'any en què més vegades s'ha activat" el màxim nivell d'alerta al Pla Alfa per risc d'incendis forestals.

Ho ha dit en clausurar amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la jornada 'Eines per a la gestió de la massificació al medi natural', que s'ha fet al Monestir de Montserrat (Barcelona), ha explicat la Conselleria d'Interior en un comunicat.

Elena ha advertit que cal la precaució per poder seguir gaudint dels espais naturals, una mica agreujat per les condicions climatològiques, que "obliguen" a prendre mesures.

Per part seva, Vilagrà ha cridat a la responsabilitat per preservar els espais naturals el més intactes possible , i ha reclamat mesures concretes per regular la "sobrefreqüentació" d'aquests espais.

Els dos consellers han aplaudit la feina dels Agents Rurals al mantenir la seguretat als entorns naturals, i Elena ha valorat que sense la seva feina "molt probablement aquest estiu hauria estat un drama" pel que fa a incendis forestals.