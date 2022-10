El comunicador Juan Pablo Ordúñez 'El Pirata' - ROCK FM

El locutor i productor musical Juan Pablo Ordúñez , més conegut com 'El Pirata', es recupera favorablement després de l'atur cardíac que va patir dimarts 11 d'octubre passat durant l'emissió en directe del 'morning show' que presenta a l'emissora RockFM des dels estudis centrals de Madrid

Segons ha informat la ràdio del Grup COPE, la ràpida reacció dels companys del programa i la tasca dels equips d'emergències de Madrid van fer possible que l'infart no passés a la gent gran. Així, el presentador i director d''El Pirata i la seva banda', de 66 anys, es troba estable i fora de perill, treballant en la seva recuperació per incorporar-se de nou a conduir els matins de RockFM. Durant el procés, i de manera progressiva, continuarà intervenint al programa.

L'emissora també ha explicat que dilluns que ve, a partir de les 08.30 hores, l'equip del 'morning show' informarà els oients sobre el que ha passat en detall i actualitzarà l'última hora de l'estat de salut d''El Pirata'.

En la seva àmplia trajectòria professional, que va començar el 1971 a l'emissora Radio Joventut, 'El Pirata' ha entrevistat els mites més grans de la història del rock, des d'AC/DC fins a Ringo Starr, passant per Iron Maiden o Bon Jovi, ha destacat RockFM.