En qualsevol moment i lloc, és habitual veure gent usant el telèfon o qualsevol dispositiu mòbil . El salt tecnològic que hem viscut els darrers anys ha convertit aquests elements en una cosa que fem servir sovint en el nostre dia a dia. De vegades, potser, fins i tot massa.

Una de les eines a què ens permeten accedir són les xarxes socials . Embolicades sempre en un debat etern sobre el seu ús, el que ara s'ha xifrat és la quantitat d'usuaris que les consideren "addictives": són més de 8 de cada 10 (un 84%) , segons un estudi publicat recentment, on s'ha consultat prop d'un miler de persones.

Altres conseqüències d'aquest mal ús de les xarxes socials són la reducció de la capacitat d'atenció (cosa que apunten un 70% dels enquestats) i la sensació que senten enveja pel que mostren altres persones (resposta obtinguda en un 78% de vegades).

Tot i això, l'estudi també alerta d'alguns aspectes positius, com que el 94% dels treballadors creu que l'ús de les xarxes socials a la feina els ajuda a reposar l'energia, cosa que els fa sentir més productius i que el 37 % d'ells passa més temps a les xarxes socials des que es van passar a teletreballar.

Foto: Passport Photo

PERCEPCIÓ POSITIVA

Tot i que són conscients de les conseqüències d'un potencial mal ús, la percepció majoritària dels usuaris de xarxes socials és bona .

Així, entre els que afirmen que és molt positiva (31%) i positiva (49%) arriba al 80%. A més, un 15% té una opinió neutra, ni bona ni dolenta, de manera que la gent crítica (3%) o molt crítica (2%) és pràcticament anecdòtica.

Això ens porta a pensar que s'entenen com una eina , i que és l'ús que se'n faci el que es pot convertir en una cosa que generi un perjudici, tant a la mateixa persona que les faci servir com al seu entorn o altres persones o segments de la societat.

INSTAGRAM, LA MÉS USADA

L'enquesta també va preguntar als usuaris per les seves preferències , per les xarxes socials que feien servir més. Per un estret marge, la preferida és Instagram , per la qual van optar el 70% de les persones consultades .

WhatsApp , l'app de xat més popular del moment, ocupa la segona posició amb un 67% de les preferències, mentre que aquest podi honorífic 4.0 el tanca YouTube , amb un 66% . Una mica més enrere estan Facebook , Twitter i Snapchat , mentre que l'emergent TikTok tanca la llista de les set més utilitzades.

QUANT TEMPS LES USEN? I AMB QUINA FINALITAT?

Una altra de les preguntes (i possiblement una de les més importants) és la quantitat de temps d'ús de les xarxes socials . En aquest primer cas, les respostes estan força equilibrades.

D'aquesta manera, el 39% diu utilitzar-les "la quantitat justa", un 34% assegura que les fa servir "massa" i el 27% restant té la sensació d'usar-les massa poc.

D'altra banda, l'ús majoritari és per " estar més connectat amb família i amics", difondre notícies sobre esdeveniments importants, utilitzar-les com a "plataforma en què els meus missatges puguin arribar a grans audiències", establir relacions, descobrir fonts d'informació i fer-les servir com a mitjà de "creativitat i autoexpressió".