Els pensionistes inicien la seva 'tardor calenta' en defensa de les pensions i els serveis públics | @ep

Un total de 15.000 manifestants, segons xifres de la delegació del Govern a Madrid , han recorregut aquest migdia els carrers de Madrid des de la Plaça de Neptú fins a Callao portant pancartes amb missatges com "Pensió justa, ja" o "La pensió, el meu dret" .

El portaveu de la Coordinadora General de Pensionistes, Leopoldo Pelayo, ha criticat que els pensionistes perden poder adquisitiu "constantment" i que es troben en una situació "insostenible", ja que pateixen "contínues retallades" per part del Govern.

Entre les diferents plataformes convocants hi ha organitzacions de pensionistes de Galícia, Andalusia, Extremadura, el País Basc i Madrid, així com la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (Coespe), l'Associació Jubilació Anticipada sense Penalitzar (Asjubi40) i la Confederació General del Treball (CGT).

Les associacions de pensionistes convocants denuncien que mentre algunes comunitats estan baixant impostos, com el de Patrimoni, les pensions mínimes i no contributives són “de misèria”.

A més d'exigir la revaloració de les pensions amb l' IPC , demanen una auditoria dels comptes de la Seguretat Social i mostren el seu “rebuig a la privatització del sistema públic de pensions”.

Recorden, a més, que les pensions van perdre el 2021 un 3% de poder adquisitiu i que salaris i pensions estan perdent més de sis punts de poder de compra durant el 2022.

"La causa fonamental de l'increment dels preus no són els salaris ni les pensions: són els que, en règim de monopoli, fixen els preus per mantenir i incrementar els beneficis escandalosos", denuncien els convocants.

"Seguirem al carrer fins a revertir les contrareformes que ens estan imposant, acabar amb la bretxa de gènere en salaris i pensions, eliminar la penalització a les pensions anticipades amb llargues carreres de cotització, recuperar els drets perduts a les successives reformes laborals i de pensions , generar un repartiment equitatiu de la riquesa i millorar i garantir serveis públics i comunitaris universals i de qualitat”, adverteixen.

SUPORT D'UNIDES PODEM I ESQUERRA UNIDA

A més, a la manifestació hi han acudit membres de partits com Unides Podem o Esquerra Unida en suport dels pensionistes. El diputat d'Unidas Podemos i portaveu de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha assegurat que durant aquests anys han "barallat molt dur" perquè es reflectissin les seves reivindicacions tant al BOE com als Pressupostos .

Per part seva, el conseller estatal de Podem, Roberto Sotomayor, ha criticat que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, advoquen al contrari a "un pla de pensions". públic, garantit i de qualitat".

Així mateix, la responsable de Xarxa de Pensionistes d'Esquerra Unida, Sole Ruiz, ha posat el focus en la "bretxa de gènere" dels pensionistes: "Hem de lluitar perquè s'escurci i hem de reivindicar que moltes dones han treballat en negre, tenint una doble funció, treballant a casa i fora”.