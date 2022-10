Espanya ja ha recuperat els nivells d´immigració previs a la pandèmia | @ep

La immigració torna a xifres similars a les que hi havia abans de la pandèmia del coronavirus. De fet, segons l'informe Panorama de Migracions Internacionals de l' Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) , Espanya ja ha recuperat els nivells d'immigració permanents previs a la crisi de la Covid.

Tot i que les restriccions pròpies de la pandèmia també es van estendre durant bona part del 2021, aquell any, es van establir de forma permanent a Espanya un total de 390.300 persones tal com informa 'El Periódico d'Espanya'. Són un 51,4% més que el 2020 , any en què els viatges internacionals van estar fortament restringits i el creixement de les economies mundials pràcticament es va aturar en sec i una xifra similar a la del 2019 (388.900 persones).



Segons el document, "l'augment dels fluxos migratoris permanents continuarà el 2022 a mesura que els països de l' OCDE eliminen les mesures restrictives". Als països que formen part de l' OCDE , el creixement mitjà de la immigració establerta el 2021 respecte al 2020 va ser d'un 22%.

Aquests 4,8 milions són els que es van establir de forma permanent, i inclou els que van arribar aquell mateix any i els que van regularitzar la seva situació . els 750.480 de 2019.

Evolució de l'emigració i la immigració a Espanya | Epdata

El panorama que dibuixa l' informe de Migracions Internacionals del 2022 dibuixa la situació laboral dels immigrants assentats a Espanya . Sis de cada deu estan emprats, fonamentalment en treballs del sector serveis com ara la restauració, els hotels o el comerç. Només un de cada cinc està a l'atur. Dades que, a més, són similars a les que es van registrar abans de la pandèmia.

En el conjunt de l'OCDE, els treballadors migrants són els que més van créixer (un 45 %), arribant a la xifra de 750.000, el nombre més gran en una dècada, sobretot per l'augment registrat als EUA, Canadà, Regne Unit i Itàlia . Tot i això, la principal font d'entrada va ser el reagrupament familiar: 1,5 milions de persones i un increment anual del 39 %.

L' OCDE afegeix que en el cas d' Espanya el nombre de sol·licitants d'asil va ser el 2022 pràcticament la meitat que el 2019 (115.190 davant els 62.070). La majoria dels que ho van fer durant el darrer any provenien de Veneçuela, Colòmbia i el Marroc.

L'informe també inclou un capítol sobre l'onada de refugiats ucraïnesos causada per la "fugida en massa històrica" després de la invasió russa del 24 de febrer. L'organisme internacional calcula que, fins a mitjans de setembre, haurien arribat gairebé cinc milions d'ucraïnesos als països de l' OCDE , amb Polònia (1,38 milions), Alemanya (un milió) i la República Txeca (400.000) com a principals destinacions.

A més, i malgrat la llunyania, més de 82.000 ja han arribat al Canadà i gairebé 51.000 als Estats Units . Com que la mobilització general decretada per Ucraïna impedeix la sortida de gairebé tots els homes, la immensa majoria dels refugiats són dones i nens, amb "molt pocs" homes en edat laboral.