Aquest dilluns hem conegut que el lloguer ha caigut a un Barcelona un 46% durant l'últim any, segons dades del portal Idealista. La incertesa econòmica que viu la població s'ha sumat a un mercat immobiliari totalment allunyat de la realitat, que continua traient ofertes de lloguer impagables per a la majoria de la població, i cada cop va a més.

La cobdícia d'alguns propietaris està convertint Barcelona en una ciutat que expulsa la població. Aquest és el cas del pis que compartim avui a CatalunyaPress , un apartament de 23 metres quadrats - és a dir, un zulo - situat al Passatge Alió, al Camp d'en Grassot - Gràcia Nova , pel qual els propietaris demanen la gran xifra de 1.656 euros.

Captura de pantalla a Habitaclia

L'anunci ha estat publicat a Habitaclia per la immobiliària Homelike , que no permet visitar el pis abans de llogar-lo perquè el seu procés de reserva es fa completament en línia.

A les fotografies es pot veure clarament que es tracta d'un traster d'un edifici habilitat com a habitatge que només té 23 metres quadrats, lluny del mínim necessari per obtenir la cèdula d'habitabilitat . Segons el DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, a grans trets, un habitatge ha de complir els següents requisits per ser considerat habitable. Entre aquests, tenir un mínim de 36 metres quadrats de superfície útil.

A la immobiliària es cobreixen les esquenes afirmant a l'anunci que "els preus i dades mostrats no són definitius i s'han d'usar únicament amb fins informatius i de referència. No representen cap tipus contractual o vinculant". Un pis situat al Passatge d'Alió, segons la llei catalana que regula els preus del lloguer, hauria de tenir un preu màxim de 34,05 euros el metre quadrat. Tot i això, aquest s'està anunciant a un preu de 72 euros el metre quadrat, superant àmpliament el límit marcat legalment.