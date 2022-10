La Conselleria d'Interior ha destituït el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela, després de reunir-se aquest dilluns al matí amb ell, i el comissari Eduard Sallent assumirà el càrrec en funcions, segons han explicat fonts del departament. han afegit que Estela s'incorporarà com a cap de la Regió Policial de Ponent (Lleida), i que tant la Prefectura com la resta de comandaments del cos "seguiran treballant de forma col·legiada i impulsant nous projectes que mantenen la prioritat de servir la ciutadania" .

Arxiu - L'excomissari en cap de Mossos, Josep Maria Estela, a la seva etapa com a cap del cos a Tarragona.

Fonts properes al cas han explicat que aquest dilluns se'n faria efectiu el cessament si Estela no presentava la seva dimissió. Pel que sembla, la caiguda del comissari s'ha produït per tensions internes entre membres de la cúpula dels Mossos que generaven inestabilitat i afectaven la manera de dirigir, en paraules. Exposen que el detonant va ser el procés de selecció dels sis nous comissaris del cos, en què es van presentar 34 aspirants, 12 dels quals van obtenir una màxima puntuació --quatre eren dones--.

La Conselleria va optar per escollir aquestes quatre dones i dos homes per avançar en la feminització del cos que, per a ells, és "un aspecte troncal" i Estela va proposar quatre homes i dues dones, inicialment, tres homes i tres dones com a segona opció.

"Això no és un mercadeig, és una aposta que t'has de creure" , han dit les mateixes fonts, i han afegit que, per al cos, l'aposta del comissari en cap de quatre homes i dues dones ha estat una línia vermella i ho que ha precipitat la decisió de cessar-ho.

A més, segons exposen altres fonts, Estela i Sallent feia mesos que tenien fortes discrepàncies. Si bé Estela té més suports dins de l'estructura dels Mossos, Sallent va ser nomenat cap del cos per l'anterior conseller, Miquel Buch , i compta amb el suport tant del Departament d'Interior com de Junts i ERC , cosa que ha acabat pesant més .

Sallent estarà al comandament del cos fins al desembre, quan els nous comissaris hagin finalitzat el curs de formació i es pugui dur a terme una reestructuració "tant del cos com de la cúpula". "No hi haurà un nou comissari en cap com a tal, sinó un traspàs de funcions de manera interina", han conclòs les mateixes fonts.