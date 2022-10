Carme Elias és una de les actrius amb una trajectòria més destacada. Foto: Europa Press

La 23a edició del Saló de les Persones Majors de Catalunya FiraGran guardonarà amb els XXI Premis Fundació FiraGran a l'actriu Carme Elias, la monja sor Lucía Caram, l'atleta Miquel Pucurull ia la qual va ser comissionada de l'alcaldia de gent gran a l'Ajuntament de Barcelona, Assumpció Roset .

Els premis es lliuraran aquest dimarts 18 d'octubre a la tarda en un acte presidit pel rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, en el marc d'una fira que se celebra des de dimecres fins divendres a La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha informat FiraGran en un comunicat.

Els XXI Premis Fundació FiraGran també distingiran l'"aportació internacional" com a oceanògrafa i biòloga marina de Marta Estrada, a l'Associació SIENA per millorar la qualitat de vida de la gent gran i l'autor de la campanya 'Sóc gran, però no idiota' Carlos Sant Joan.