Fruits secs de Lidl - Facua

La cadena de supermercats Lidl ha publicat una alerta a la seva pàgina web amb relació a unes ametlles fregides en mel i envasades de la marca Alesto que presenten cossos metàl·lics entre els seus ingredients. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.

Alhora, ha demanat als clients que no les consumeixin perquè comporta un possible risc de lesions durant la ingesta.

En concret, estan afectats diversos lots en borses de 150 grams produïts per Borges Agricultural & Industrial Nuts SA: 1113836, caducitat 02/03/2023; 1114171, caducitat 06/04/2023; 1114532, caducitat 22/05/2023 i 1114668, caducitat 02/06/2023.

En el cas d'haver adquirit el producte als supermercats Lidl, la cadena informa els clients que poden tornar-lo a qualsevol de les seves botigues , on se li reemborsarà el preu de compra, fins i tot sense presentar el tiquet.

Amb la informació disponible, no hi ha altres productes de la marca Alesto distribuït per Lidl que estigui afectat per aquesta alerta.

No és la primera vegada que aquest any s'emet un avís sobre un producte que presenta cossos metàl·lics. El mes de setembre passat, l'Aesan va demanar que no es consumissin uns rul·los de cabra de la marca Président pel mateix motiu.