La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, aquest dissabte a l'Arc de Triomf de Barcelona @ep

El Jutjat Mercantil 11 de Barcelona ha resolt que la campanya 'Consum Estratègic' de l' Assemblea Nacional Catalana (ANC) és "deslleial i contrària a la bona" i ha ordenat el tancament de la web.

A la sentència, la jutgessa estima íntegrament la demanda que va presentar Foment del Treball i ordena a l'entitat civil cessar en la realització de qualsevol actuació que suposi la difusió total o parcial de la campanya.

La jutgessa considera que ha quedat acreditat que la conducta duta a terme per l'ANC constitueix "un acte d'obstaculització, en la modalitat de boicot".

Creu que també ha quedat acreditat que les conductes desplegades per l'ANC "van anar més enllà de provocar o estimular el debat o d'informar els consumidors".

La jutgessa conclou, com ja va argumentar en adoptar les mesures cautelars i en resoldre el recurs contra elles, que "en aquest cas s'ha observat la proporcionalitat necessària, ja que el legítim exercici del dret a la llibertat d'expressió no pot emparar conductes que inciten a la discriminació o són constitutives d'il·lícits concurrencials", ha afegit.

EVOLUCIÓ DEL LITIGI



La patronal va demanar el juliol del 2019 unes mesures cautelars que van ser estimades parcialment el desembre del mateix any per aquest jutjat, que va acordar el tancament de la web, i confirmades en segona instància el juny del 2020 per la secció 15 de Barcelona.

Paral·lelament, Foment del Treball va interposar una denúncia davant l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) el setembre del 2019 per pràctiques contra la competència , que finalment va ser assumit per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i el 15 de gener de 2020 es va clausurar la web per ordre judicial.

El juny del 2022 la CNMC va decidir arxivar l'expedient sancionador contra l'ANC per aquesta campanya en no haver-se acreditat "efectes en la dinàmica competitiva", deixant pendent de sentència el judici mercantil.

El regulador no va considerar acreditada l‟existència d‟una infracció de l‟article 3 de la Llei de Defensa de la Competència (LDC) consistent en actes de competència deslleial per part de l‟ANC (S/0014/20).

La campanya, segons recull la CNMV, tenia per objecte canalitzar el comportament dels consumidors i empreses perquè s'abstinguessin de contractar productes o serveis oferts per determinades empreses, especialment de l'IBEX-35, a favor de determinades empreses amb seu social a Catalunya per motius aliens a la competència.