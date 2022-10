Foto: Stocksy

Tot i que alguns càlculs apunten que la població a Espanya superarà els 50 milions en les properes dècades , hi ha dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) que apunten que més de 6 de cada 10 famílies constaran únicament d'una o dues persones cap a finals de la dècada del 2030.

L'INE apunta que si es combinen les variables de projecció de les llars i de la població espanyola, els càlculs resultants diuen que el 62% del total de les famílies que viuran a Espanya cap al 2037 seran d'un o dos membres.

Així els domicilis en què viu una sola persona veurien la pujada més gran en la propera dècada i mitja; si les previsions es compleixen, el 2037 hi haurà 6,5 milions de llars unipersonals , la qual cosa suposarà pràcticament un 30% del total . De la mateixa manera, el nombre de persones que viuen soles passaria de representar el 10,7% de la població total el 2022 al 12,5% en aquesta data .

Les dades de l'INE apunten que el format més habitual d'habitatge continuarà sent el format per dues persones. Les dades de l'INE apunten que el 2037 s'aproparien als 7 milions (més del 32% del total).

De la mateixa manera, també creixeran, encara que en unes quantitats molt menors, les llars formades per 3 i 5 persones, de manera que l'únic format de família que decreixeria en aquests propers 15 anys seran les formades per quatre membres.

MÉS MIGRACIÓ I ESPERANÇA DE VIDA

De la mateixa manera, les dades de l'INE també apunten que hi haurà un creixement de la natalitat, amb un creixement de més de 4 milions d'habitants, també previst per al 2037. En aquest sentit, la població migrant és clau per entendre el creixement, ja que el saldo vegetatiu negatiu que es preveu seria superat pel saldo migratori positiu, cosa que provocaria un augment de població.



L'altre aspecte clau de l'augment de la població és la pujada de l'esperança de vida. Les dades apunten que aquesta arribaria, el 2071, a 86 anys als homes i els 90 a les dones. La pujada és d'un guany de 5,8 i 4,2 anys, respectivament, respecte als valors actuals.

Finalment, també s'espera que hi hagi un rejoveniment de la població les properes dècades. Els càlculs són que el percentatge de població major de 65 anys, que actualment representa una mica més del 20% del total, arribaria al 26% el 2037 i assoliria un màxim del 30,4% cap al 2050. A partir de llavors, les estimacions són que començaria a baixar.

En aquest sentit, també es creu que, els propers anys, hi haurà un augment dels espanyols i espanyoles centenaris. Actualment s'estima que hi viuen més de 14.200 persones més grans de 100 anys, mentre que aquesta xifra es dispararà per sobre de les 200.000 persones d'aquí a mig segle.