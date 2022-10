Foto: Europa Press

Els fumadors poden veure com, d'aquí a una mica, els espais on poden gaudir d'una cigarreta disminueixen. I és que el nou conseller de Salut de la Generalitat, Manuel Balcells , garantit que el 2023 estarà prohibit fumar a les terrasses i ha advocat per estendre la mesura a l'interior dels cotxes.

"Hem de ser estrictes i ho serem. La llei va cap endavant i sense cap retallada", ha defensat en una entrevista concedida a l'Ara aquest dimecres 19 d'octubre, en què ha qualificat de directa la relació entre el tabac i el càncer de pulmó.

Sobre la pandèmia de Covid-19 , ha augurat que aquesta tardor augmentaran els casos , però que no els greus, "gràcies a l'efecte de la vacuna i les noves variants, menys agressives", i s'ha inclinat per ser prudent davant la possibilitat de posar fi a l'obligatorietat de la màscara al transport públic.

En aquest sentit, també ha apuntat que el sistema sanitari català encara s'ha de recuperar del tot després de la tensió a què ha estat sotmès durant la pandèmia, tot i que ha apuntat que segueix funcionant "a tota màquina".

LA LLEI DEL 2006, PIONERA

El 26 de desembre del 2005 el govern espanyol va aprovar la primera llei que restringia els espais on es podia fumar.

Balcells (esquerra) amb el seu predecessor, Josep Maria Argimon. Foto: Europa Press

La Llei de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, coneguda com a Llei antitabac de 2006 , va entrar en vigor al setembre, i restringia fumar en espais com els llocs de treball (tant públics com privats) o els centres culturals.



Aquesta va ser modificada per la Llei 42/2010 , de 30 de desembre de 2010, que va estendre la prohibició de fumar a qualsevol tipus d'espai col·lectiu.

AGÈNCIA SOCIAL I SANITÀRIA

D'altra banda, Balcells ha avançat contactes amb el Col·legi de Metges, el d'Infermeria i les patronals i col·legis de professionals per reorganitzar l'assignació de tasques professionals amb "fórmules imaginatives".

Veu la "necessitat d'un canvi de model" en l'atenció sociosanitària i social, per la qual cosa ha anunciat la creació d'un organisme (l'Agència Social i Sanitària) que doni resposta a les necessitats de la gent gran, que a parer seu vegades és atesa de manera fragmentada i descoordinada.

"Això significa augmentar les atencions a domicili, disminuir els ingressos hospitalaris, reduir les visites a primària i sobretot estalviar, tant com sigui possible, l'ingrés a residències", ha resumit.