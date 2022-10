El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, intervé a l'acte pel Dia de la Policia Nacional, el 10 d'octubre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

El Govern d' Espanya , a través del Ministeri de l'Interior, ha adjudicat la compra de 400 sistemes de megafonia per alertar la població d'una possible emergència nuclear . L'adjudicatària és una empresa sevillana, que s'emportarà més de 64.000 euros per haver aconseguit el contracte, segons ha publicat VozPopuli.

La licitació consultat pel mitjà esmentat mostra que Protecció Civil ha adquirit deu models de sistemes de megafonia, amb preus que oscil·len entre els 79 euros i els 423 euros . En total, ha comprat 397 unitats. De la mateixa manera, han comprat set videoreproductors per difondre el missatge. Per tot aquest material, han pagat 64.318 euros a l'empresa sevillana Teknoservice.

Segons el contracte, aquesta adquisició està relacionada amb una emergència nuclear, i és destacable que el Govern compri aquest tipus de material quan el president de Rússia, Vladímir Putin, està amenaçant amb un possible atac nuclear. El concepte del contracte, al qual també ha tingut accés CatalunyaPress, és: "Adquisició d'equips de megafonia per als sistemes d'avís a la població dels Plans d'Emergència Nuclear" .