Al mercat de lloguer de Barcelona hi ha algunes opcions que són inassolibles per al 99,9% - o més- de la població de la ciutat. Pisos o cases que juguen en una lliga diferent, i que sembla que no es veuen afectats per la llei catalana que regula el preu dels lloguers, ni per les lleis que regulen el comú dels mortals. Avui, a CatalunyaPress, us portem dos exemples dels lloguers més luxosos de Barcelona. Aquest és el preu de viure al paradís :

Un paradís dissenyat per l'arquitecte Ricardo Bofill

Captura de pantalla d'habitaclia

Aquest pis, situat al carrer de la Mercè, al Gòtic , disposa de 100 m2 i ofereix 2 habitacions dobles amb banys en suite, a més d´un saló diàfan que comunica directament amb la cuina Bulthaup, i un balconet que dóna al carrer Mercè.

Aquest apartament publicat a Habitaclia té un "estil únic i postmodernista" i ha estat dissenyat per Ricardo Bofill Taller de Arquitectura. Qui vulgui viure en aquesta impressionant propietat haurà de pagar 10.000 euros al mes i podrà gaudir d'aquest spa:

Captura de pantalla del pis publicat a Habitaclia

Viure a la bora del mar

Captura de pantalla del pis publicat a Habitaclia

Viure tenint aquest balcó la primera línia de mar de la Barceloneta té un preu, i puja als 206 euros el metre quadrat. A l'anunci publicat a Habitaclia us podeu passejar per les fotografies que ha deixat l'anunciant mentre lamenteu per no tenir un cognom compost.

Perquè, qui no voldria tenir aquestes vistes en aixecar-se?

Captura de pantalla d'habitaclia

O aquest saló?

Captura de pantalla d'habitaclia

Aquesta propietat de 80 metres quadrats – fàcil de netejar- es pot gaudir pagant 16.500 euros al mes. Això sí, l?apartament té un error: no hi ha cuina. Tot i això, els llogaters tenen dos restaurants i un exclusiu club a la comunitat per no quedar-se mai amb gana.