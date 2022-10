Arxiu - Platja del Bogatell @EP

Les temperatures rècord que s'estan registrant durant el mes d'octubre i que se sumen a diversos mesos encadenats de valors "molt per sobre" del normal, allarguen les condicions estiuenques que van començar aquest any al maig i que estan acabant passada la meitat de octubre, segons dades de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) .

El portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo , ha explicat que els estius s'estan allargant a conseqüència de la pujada de les temperatures associat al canvi climàtic i que un estiu ara dura "al voltant de 40 dies més que als anys 80".

A més, ha recordat que aquests últims mesos, Espanya ha encadenat diversos mesos amb temperatures "molt per sobre" del normal i ha registrat el seu segon maig més càlid de la sèrie històrica, el quart juny més càlid, el juliol més càlid i el segon agost amb temperatures més altes del normal.

I en ple mes d'octubre, ha indicat que el dia 18 d'octubre ha estat "extraordinàriament" càlid al conjunt d'Espanya , ja que s'han superat els 30 graus centígrads (ºC) a nombroses localitats. Així, ha precisat que van rondar els 35ºC a punts de la província de Granada; 32ºC a l'extrem oriental del Cantàbric i durant la matinada hi va haver nits tropicals "bastant esteses" ja que no es va baixar de 20ºC en punts com Jerez de la Frontera, que va tenir una mínima de 22,8ºC, la seva mínima històrica més alta que supera a 1ºC l'anterior rècord, del 1985, en un observatori que acumula dades des de fa 70 anys.

"Es va tractar del divuit d'octubre més càlid per al conjunt d'Espanya des d'almenys el 1950", ha incidit.

Així mateix, el 17 d'octubre també va ser el més càlid de la sèrie històrica a l'aeroport de Granada, que recull dades des del 1962. Aquest dimarts es va registrar en aquest observatori 35,3ºC, la temperatura màxima absoluta per a tot un mes d'octubre, ja que supera en 1,6ºC l'anterior registre, que era de 33,7ºC a l'octubre del 2017.

Del Campo ha analitzat els primers 17 dies del mes d'octubre del 2022 i conclou que aquest és "fins ara el segon octubre més càlid de la sèrie històrica" amb 2,1ºC més del normal. Només ho supera octubre de 2017 la desviació dels quals els 17 primers dies va ser de 3,7ºC.

Així, espera que si es mantenen les previsions, que apunten a una baixada de les temperatures durant els propers dies, l'octubre del 2022 podria acabar com un dels tres més càlids de tota la sèrie històrica, cosa que confirmaria la sèrie de mesos càlids encadenats .

El portaveu afirma que aquest 2022 tret d'algunes interrupcions a finals de maig ia finals de setembre les condicions han estat pràcticament estiuenques, amb temperatures altes i escassetat de precipitacions des de començaments de maig fins a mitjans d'octubre. "És una cosa excepcional", ha comentat Del Campo, que recorda que els mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre van ser simultàniament a Espanya els més càlids i secs de tota la sèrie històrica.

En aquest context, explica que una prova que la pujada de les temperatures es tradueix en més rècord de calor està en el fet que els últims deu anys els rècords de dies càlids, --els de més temperatura per a la mateixa data des del 1950 -- són deu vegades més freqüents que els rècord de dies freds.

En concret, en el cas dels rècord de dies càlids van ser durant l'última dècada gairebé tres vegades més freqüents del que s'esperava en un clima no ha alterat per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. "Aquest any 2022 s'està emportant el palmell, perquè fins al divuit d'octubre portem ni més ni menys que vint-i-cinc rècords de dies càlids; és a dir, 25 dies d'aquest 2022 han estat els més càlids per a la seva mateixa data, des d'almenys 1950 el que multiplica per cinc el número esperable per a tot l'any”, ha postil·lat.

Per contra, sobre el rècord de dies freds, de moment se n'han registrat dos el 2022, tots dos a l'abril, quan l'esperable són cinc dies. "Els fenòmens extrems relacionats amb les altes temperatures són ara molt més freqüents al nostre país", ha conclòs.