El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat la mesura cautelar que va imposar a una escola de Barcelona perquè s'imparteixi almenys un 25% d'hores lectives en castellà, ja que segons sembla del tribunal "no és incompatible" amb la nova normativa del Govern sobre llengües a l'ensenyament.

A la interlocutòria, la Sala Contenciosa Administrativa rebutja el recurs de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, que va demanar revocar l'obligatorietat que el tribunal havia fixat.

En la seva argumentació, el TSJC avisa que la nova normativa catalana "no incideix necessàriament en la decisió cautelar adoptada" , ja que, si bé es modifica el model lingüístic de l'ensenyament públic, no es limita genèricament la intensitat de l'ús del castellà com a llengua curricular i educatiu".

Tot i això, els jutges recorden que "hi ha una resolució judicial ferma, de naturalesa cautelar, que reconeix el dret de l'alumne a rebre un ensenyament en castellà amb una determinada intensitat d'ús", en referència a les cautelars que van dictar al febrer, i afegeixen que això no queda afectat per la nova normativa del Govern.

En canvi, no descarten que les mesures cautelars es puguin veure afectades una vegada es faci l'"aplicació singular" de la nova normativa a les escoles.

DECRET DEL GOVERN



Al maig, el Govern va aprovar un decret llei que fixa explícitament la "inaplicació" de percentatges en l'ús de llengües a l'ensenyament i que fixa el català com a llengua vehicular, en resposta a la sentència del TSJC sobre el 25% de castellà.

El mateix TSJC va constatar la "impossibilitat legal" d'executar la sentència del 25% perquè es contradiu amb aquesta nova normativa, i ha plantejat una qüestió d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (TC).

En concret, el decret del Govern estipula que l'ús del castellà s'haurà de definir en funció de criteris pedagògics, i els jutges argumenten ara que “en aquest cas no s'al·leguen ni constaten quins són els criteris pedagògics individualitzats que determinen la necessitat de modificar la decisió cautelar”.

Els jutges consideren que l'obligació cautelar d'usar almenys un 25% de castellà "tampoc no resulta afectada per la prohibició de percentatges" que fixa el decret.