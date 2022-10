El fiscal ha mantingut la seva sol·licitud de 3 anys de condemna per a la líder de la Hogar Social Madrid (HSM), Melisa Domínguez Ruiz, per un delicte d'incitació a l'odi per vincular l'Islam amb el gihadisme terrorista a la protesta que va liderar el 22 de març del 2016 davant la mesquita de la M30 després dels atemptats múltiples ocorreguts a Brussel·les.

La líder del grup neonazi Hogar Social Madrid (HSM), Melisa Domínguez. - Juan Barbosa - Europa Press

El judici celebrat aquest dimecres amb vista pública contra el cap del col·lectiu d'ultradreta i onze dels seus membres ha quedat vist per a sentència després dels informes definitius de les parts.

L'acció de Hogar Social Madrid va consistir en una concentració als voltants del temple, penjant una pancarta a la passarel·la de la M30 on es podia llegir; "Avui Brussel·les, demà Madrid" . A cada costat del cartell van col·locar dos pots de fum. Després d'això, es van difondre les imatges i un comunicat a través de les xarxes socials, cosa que va generar, segons el fiscal, centenars de comentaris islamòfobs.

En presenciar l'atac i escoltar insults, el vigilant del centre islàmic va alertar llavors la policia i va tancar les portes del temple per evitar un conflicte, ja que en aquell moment hi havia moltes persones practicant el prec.

El fiscal, que només acusa la líder del grup, entén que en conjunt l'acció global de protesta va sustentar "un discurs de l'odi" que es va endur les xarxes socials i va generar centenars de comentaris discriminatoris cap a l'Islam i les persones que professen aquesta religió.

En el seu al·legat, ha subratllat que la protesta liderada per Melisa ha estat "absolutament intolerant cap a la diversitat" i "discriminatòria per prejudicis i animadversió davant del col·lectiu que professa la fe islàmica". "Es va perpetuar l'odi contra l'islamisme en difondre les imatges per xarxes", ha asseverat.

Rebutja que la documentació que va aportar la defensa en relació amb una sentència que va condemnar una cèl·lula salafista radicada a la mesquita de la M30 per finançar el terrorisme gihadista avali l'acció en el marc del dret a la llibertat d'expressió. "No podem qualificar un sistema corrupte només per un funcionari corrupte", ha destacat.

"Res és casual. Hi ha una pancarta amb el lema d'HSM, catalogat d'extrema dreta. Al costat, un símbol amb una mesquita ratllada. Els fets es van produir en una zona de gran afluència de trànsit i proper al lloc de culte on hi havia resant. S'enregistra i es difon per xarxes i mitjans. Es genera un alt impacte que estigmatitza el col·lectiu", ha denunciat, insistint que es va vincular l'islamisme amb terrorisme.

DESORDRES AMB AGREUJANT D'ODI



A l'informe, l'advocat de Xarxa Espanyola d'Immigració i Ajuda al refugiat, que exerceix com a acusació, ha elevat a definitives les seves conclusions en què demana 4 anys de presó per a Melisa per incitació a l'odi i desordres públics. A la resta d'encausats els demana dos anys de presó a la resta d'acusats per desordres públics, amb l'agreujant d'incitació a l'odi.

Les defenses sol·liciten al tribunal la lliure absolució dels seus patrocinats en la futura sentència que es dicti davant de la falta de proves del delicte de desordres públics.

Ahir, Melisa es va reafirmar davant el tribunal de l'acció comesa a les proximitats del centre islàmic per "finançar el gihadisme terrorista". "No me'n penedeixo de contar una veritat", va asseverar els mitjans.

La concentració es va produir després d'un atac terrorista a Brussel·les (Bèlgica), a l'aeroport internacional Zaventem ia l'estació de metro Maelbeeck, amb desenes de morts i centenars de ferits.

IDENTIFICATS PER FOTOGRAMES



A la sessió, han comparegut els agents de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional que van participar en la identificació dels acusats a través del visionat de les imatges penjades a les xarxes socials.

Els agents ha detallat que els integrants de la Hogar Social Madrid, catalogada com a grup d'ultradreta, es van identificar per fotogrames en ser reconeguts per desallotjaments anteriors tot i no comptar amb antecedents policials.

Pel que fa a la intervenció policial, es va tenir coneixement de la protesta a través d'una trucada al 091. Un indicatiu Z de la Policia Nacional va retirar la pancarta penjada al pont de la M30 i els agents van prendre declaració al vigilant de la mesquita, que va descriure els crits racistes que van proferir els manifestants.

També ha comparegut Carlos Cristóbal, expert a Islam, i qui ha subratllat que el col·lectiu protestava contra el gihadisme terrorista i no contra la religió musulmana.

"AVUI BRUSSEL·LES, MATÍ MADRID?



Al seu escrit d'acusació, el fiscal relata que l'Associació Hogar Social és de caràcter assistencial i que la seva tasca se centra en l'ajuda a famílies "només d'origen espanyol necessitades econòmicament".

En qualitat de representant d'aquesta organització, el 22 de març del 2016 l'acusada va col·locar al costat d'un grup de simpatitzants una pancarta a la passarel·la de la M-30 i, a continuació, "van encendre bengales per donar-la visibilitat".

La pancarta tenia com a llegenda "Avui Brussel·les, demà Madrid? I a sota es podien veure dues imatges: una d'un castell envoltada per un cercle blau i al costat una mesquita ratllada i emmarcada en un cercle vermell.

Posteriorment el grup es va acostar a la Mesquita ubicada al carrer Salvador de Madariaga mentre proferien crits de "Moros fora" "Mesquitas abajo". La seva actitud va determinar que el vigilant de seguretat d'aquest lloc tanqués ràpidament la porta principal d'accés per evitar la confrontació amb les persones que hi havia a dins.

Aquell mateix dia es van publicar al perfil de Twitter i de Facebook de Hogar Social "les primeres imatges de l'acció realitzada fa un moment contra el terrorisme islàmic a la Mesquita de la M-30 de Madrid, mesquita que finança l'Estat Islàmic, Mesquites fora d´Espanya".

Aquesta publicació va donar lloc a 434 comentaris i va ser compartida 2.197 vegades. Un dia més tard, la líder del col·lectiu va fer unes declaracions a la cadena La Sexta en què va reivindicar i justificar l'acció i el 24 de març es va publicar a Youtube el vídeo davant de la mesquita de la M-30.