Arxiu - Seu de Netflix a Espanya, a 30 d'abril de 2021, a Tres Cantos , Madrid, (Espanya) @ep

Netflix ha deixat clar que només poden fer servir un compte obert al seu servei les persones que viuen a la mateixa llar, i que en cas de detectar que no es compleix aquest requisit, el proper any començarà a cobrar a l'usuari un import addicional.



La companyia tecnològica dedica a la compartició de comptes un apartat a la seva pàgina d'Ajuda, on deixa clar que les persones que no visquin a la mateixa llar "hauran d'usar el seu propi compte per veure Netflix".



La companyia verifica el requisit de la llar a través de l'adreça IP, els identificadors dels dispositius i la pròpia activitat del compte. Amb aquesta informació, Netflix pot saber si s'està usant la connexió a Internet de la llar del titular del compte.



En cas que l'usuari es connecti des d'una altra xarxa, o des d'un dispositiu diferent fora de casa, per exemple, perquè està de viatge, la companyia farà una verificació del dispositiu, per comprovar que està autoritzat a fer servir aquest compte.



La finalitat és de tot això és evitar que altres usuaris, encara que es tracti d'amics o familiars, utilitzin un mateix compte, un fenomen que els darrers anys ha permès compartir despeses, per exemple, activant un compte que admet l'ús simultani de quatre dispositius, el cost dels quals (17,99 euros) es pot repartir entre quatre persones.



Netflix és contundent en aquest aspecte: " Només les persones que viuen amb tu poden fer servir el teu compte ". I si detecta la compartició, avisa que cobrarà al titular un extra, com ja ha provat a Xile, Costa Rica i el Perú, a manera de subcompte. Aquesta aproximació començarà a implementar-se a tots els països a principis del 2023, com ha informat la companyia en els resultats financers del tercer trimestre.



També matisa que aquest cobrament no serà automàtic. Per donar opcions als usuaris, ha anunciat recentment la possibilitat de transferir els perfils configurats a un compte nou. Encara que també permetrà crear 'subcomptes' per a membres extra, pagant una quantitat addicional.



Actualment, Netflix ofereix tres plans de subscripció: Bàsic (7,99 euros), Estàndard (12,99 euros) i Premium (17,99 euros) , que admeten l'ús del compte en un, dos i quatre dispositius de manera simultània , a més de millorar de manera progressiva la qualitat de la imatge.



El proper 10 de novembre aquesta oferta s'ampliarà amb el pla Bàsic amb anuncis, que costarà 5,49 euros al mes a canvi demostrar una mitjana de quatre o cinc minuts d'anuncis per hora, que es veuran al principi de les sèries i pel·lícules i durant la reproducció.