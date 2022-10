Control a l'AP-7 @mossos

Els Mossos d'Esquadra han fet un control a l'AP-7 per inspeccionar vehicles de transport de mercaderies, els coneguts com a camions, i el resultat ha deixat palès que els conductors d'aquest tipus de vehicles massa vegades no solen respectar les lleis de trànsit, ni tenen els seus vehicles en regla, convertint l'autopista en un lloc realment perillós per als conductors de vehicles menys pesats.

En aquesta ocasió, la policia catalana ha inspeccionat 114 vehicles, i només n'han aconseguit superar el control 49 . Els altres, se n'han anat amb una denúncia. És a dir, només el 42% dels vehicles que han entrat a la inspecció estaven circulant respectant la llei. La resta, un 58%, no la compleix diferents circumstàncies.

Segons el tuit publicat per Mossos i recollit per CatalunyaPress, 51 vehicles han estat denunciats per no respectar el temps de conducció i descans , amb el risc que pot comportar un conductor cansat a la carretera. Vuit vehicles han estat denunciats per problemes amb la ITV o amb els pneumàtics , mentre que els sis restants han estat denunciats per "altres motius" . En total, els Mossos han immobilitzat set vehicles.