La mare del menor amb Asperger presumptament assetjat i violat per quatre companys al pati de l'escola Verge del Roser de Vallirana (Barcelona) el 2018 ha assegurat que l'escola "no va seguir els protocols" i que ni tan sols saben la persona que estava vigilant el pati.

En el moment en què van passar els fets, la víctima tenia 13 anys i presumptament portava patint assetjament i rebent insults des d'un temps indeterminat durant el 2018 per part de diversos alumnes de l'escola, un any més grans que ell.

Els fets "van anar a més" el 28 d'octubre, el 5 de novembre i el 6 de novembre del mateix any, quan el grup d'alumnes presumptament van abusar i van agredir sexualment la víctima.

Ha explicat que quan la família va saber els insults i el bullying, van trucar al recurs de la Conselleria d'Educació per als afectats per assetjament escolar, que els van dir que els anomenaria una inspectora.

"Al veure que no ens trucava ningú, vam anar a demanar explicacions i vam explicar tot el que va passar en aquesta escola, que fumaven porros i que havien insultat el nostre fill, i la inspectora ens va dir que la venjança no aniria enlloc", ha afegit la mare.

Després de les agressions sexuals, la pediatra de la víctima va aconsellar a la família desapuntar el nen del col·legi, i des de la Conselleria els van fer un dictamen i els van assignar tres tutors domiciliaris: “Al dictamen era com si el meu fill, en tenir Asperger, tingués el problema ell i era normal que li haguessin fet això. En altres dictàmens apareixia que havia patit uns fets traumàtics, però no especificaven quins”.

DEMANA QUE ES RECONEGUIN ELS FETS



Alhora, ha demanat a l'escola que reconeguin els fets, i ha reclamat al Govern que es faci efectiva la 'Ley Kira' contra l'assetjament escolar.

La mare ha assegurat que s'han sentit "enganyats per l'escola, per Educació i per la Fiscalia", i ha demanat una condemna d'acord perquè considera que als 14 anys els nois sabien perfectament què estaven fent.

" Li vam prometre al nostre fill que arribaríem fins al final, si a la Fiscalia de Menors no ens fan cas, portarem el cas a l'Audiència de Barcelona ", ha remarcat la mare.

El judici per aquest cas va començar aquest dimarts al Jutjat de Menors 6 de Barcelona, amb les declaracions dels acusats i amb un vídeo de la declaració de la víctima, mentre que aquest dimecres han declarat testimonis del col·legi i s'han mostrat algunes proves pericials , i aquest dijous es faran més proves pericials i els informes finals.

ESCOLA



Fonts de l'escola del nen han afirmat que "evidentment condemnen" les agressions que ha patit el menor i han reiterat que al seu dia es van fer tots els tràmits i es van prendre totes les mesures pertinents.

Alhora, han volgut recordar que "l'escola no està acusada de res i que si hagués fet alguna cosa dolenta" ho estaria , i defensen que es va fer tot el que s'havia de fer davant d'aquesta situació.