L'enquesta lingüística realitzada pel Conselh Generau d'Aran a l'Institut d'Aran de Viella -l'únic institut de secundària de la Vall d'Aran- ha revelat que un 61% dels alumnes tenen el castellà com a llengua d'identificació , un altre 18,8% declara tenir l'aranès, un 10 el català i un 9% altres llengües.

Gràfics de l'enquesta lingüística realitzada pel Conselh Generau d'Aran a l'Institut d'Aran de Viella - CONSELH GENERAU D'ARAN

L'enquesta, feta a 126 alumnes de quart d'ESO i primer de Batxillerat, mostra que l'aranès és la llengua familiar del 17,9% dels estudiants, ha informat aquest dimecres el Conselh Generau d'Aran en un comunicat.

El Conselh Generau ha assegurat que les enquestes lingüístiques realitzades a l'alumnat de l'Institut d'Aran demostren "la situació crítica de l'aranès".

Només un 2,4% manifesta que la darrera publicació a xarxes socials va ser en aranès, dades que, segons el Conselh "revelen un baix i preocupant ús social de la llengua entre la joventut".

Sobre el coneixement de la llengua, els joves manifesten tenir un bon coneixement d'aranès, de gairebé un 7 sobre 10.

" Les dades obtingudes reflecteixen la delicada situació que travessa la llengua pròpia d'Aran, que fa temps que es troba al límit de la supervivència ", ha afirmat la síndica d'Aran, Maria Vergés.

"Des del Conselh Generau d'Aran treballem sense parar per aconseguir el finançament, recursos i reconeixement necessaris per intentar revertir aquesta situació", ha afegit Vergés.

Els dies 17 i 18 d'octubre, el Conselh Generau d'Aran ha tornat a oferir, com i va fer el curs passat, als estudiants de primer de Batxillerat i, per primera vegada als de quart de l'ESO, xerrades “per fer-los prendre consciència de la situació de l'aranès i del procés de substitució lingüística de llengües minoritàries com l'aranesa."

En el marc d'aquestes xerrades, dies abans, el Conselh Generau d'Aran va fer l'enquesta on van participar 126 els estudiants d'aquests cursos.

El filòleg especialista en diversitat lingüística Marc Piera, que dirigeix les xerrades, va plantejar als joves exemples per convidar-los a reflexionar i debatre entre ells sobre el plurilingüisme a la nostra societat i com les seves actituds són importants per a la supervivència de l'aranès.

ARANÈS A XARXES



Segons el Conselh Generau d'Aran, entre diferents temes, a la xerrada es preguntava als joves per què no publiquen en aranès en xarxes socials com Instagram o Tiktok, mostrant-los que això els faria "únics i diferents" davant una majoria que competeix a llengües més parlades.

"El diàleg amb els estudiants ha permès detectar que el coneixement és bo, però l´ús en les relacions entre amics i companys la llengua majoritàriament utilitzada és el castellà", ha precisat el Conselh Generau.