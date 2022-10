La sequía acecha a Catalunya bajo la gestión del ACA/@EP

L’informe, presentat pel síndic Josep Viñas com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la

Sindicatura en la sessió del 28 de setembre del 2022 i aquesta fiscalització limitada ha tingut per objecte analitzar l’evolució per al període 2014-2019 dels ingressos de dret públic de l’ACA i la seva incidència en el resultat, l’endeutament i les inversions, i també revisar els procediments i controls aplicats per l’ACA en la gestió del cànon de l’aigua.



Cal recordar que l’ACA és l’Administració hidràulica de la Generalitat, prevista al Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, que aprova el text refós en matèria d’aigües de Catalunya.



Entre d'altres la Sindicatura de Comptes li diu a l’ACA que "no disposa d’informació detallada dels diferents elements que conformen les instal·lacions i infraestructures del seu immobilitzat, ni del detall de les despeses de reposició i manteniment associades a aquests elements que podrien suposar un allargament de la seva vida útil". És a dir no té al dia l'inventari en la seva contabilitat, encara que sembli mentida tal com estableix la llei contable.



A més l’ACA "no ha transmès a les administracions locals competents cap de les infraestructures

de sanejament d’aigües residuals amb més de deu anys d’antiguitat, tal com requereix la

normativa" cosa que vol dir que s'està fent cas omís a la normativa vigent de nou.



A més en a quatre expedients, l’ACA va establir "un import del cànon en funció d’uns paràmetres

declarats el 2014 en lloc dels corresponents al 2019" i, per "a onze expedients, va aplicar

procediments d’estimació de la base del cànon no homogenis i que no estaven regulats

en cap precepte normatiu", és a dir , se'ls va inventar.

Pel que fa al Pla de control tributari per al cànon de l’aigua de l’exercici 2019, tampoc "va elaborar cap memòria sobre l’execució del Pla ni els resultats de l’activitat inspectora". Encari que sembli una broma.

L'ACA ESTÀ GESTIONANT MALAMENT LA SITUACIÓ DE SEQUÍA A CATALUNYA

Aquesta gestió administrativa deficient només exemplifica com a gestionat l'ACA la sequia a Catalunya on ha deixat d'implementar mesures necessàries en moments difícils i han portat a un estat preocupant les fonts d'aigua disponible.

En total, en les conques internes de Catalunya existeixen un total de 279 municipis que aquest estiu s'han trobat en situació d'alerta per sequera, la qual cosa representa una població de 683.000 habitants o el que és el mateix el 9% de la població catalana. Una dada molt preocupant.

Davant això només s'han aplicat mesures insuficients com limitacions en alguns usos, reducció d'aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per a usos industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius (5%). Sense pendre cap altra mena de decisions a mig o llarg termini.

Per a ús domèstic, es van establir a més limitacions particulars per a determinats usos urbans que han de complir els municipis com les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'omplir les fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions per a omplir piscines o en la neteja de cotxes, entre altres.

L' ACA ha fiat així tot a les pluges que omplisin volums d'aigua als embassaments, i incrementat la producció d'aigua dessalinitzada fins al 90% de la seva capacitat.

Mesures com la reutilització de l'Aigüa o trobar altres vies d'estalvi estàn fora de les seves solucions davant una situació d'emergència hídrica conseqüència de l'emergencia climàtica actual en la que estem inmersos.

La gestió de la sequia a Catalunya sembla estar en les mans equivocades de l'ACA i tots patirem les conseqüencies, families, empreses, el camp i l'entorn natural que ens envolta si no es posa remei aviat.