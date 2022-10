" + Espanya i + Espanyol " , així deia el lema de la manifestació de "Catalunya suma per Espanya" , al Passeig de Gràcia de Barcelona, el passat 12 d'octubre de 2022, dia de la Hispanitat i dia de la festa nacional de Espanya. A la capçalera anaven, com de costum, els malaltissos ionquis del poder: dirigents de C's, del PP i de VOX. Encara que no hi eren tots els que són, tots eren nefastos companys de viatge dels ciutadans corrents.

Manifestació de Catalunya Suma - Manuel I. Cabezas González

En efecte, els de la casta política utilitzen sempre l'ham de l'Espanya vexada i de la qüestió lingüística per pescar vots al regirat i porc riu polític català, que està negant i liquidant la vida democràtica, econòmica, cultural, educativa, social, … de Catalunya. Pensem en les fugides interessades, a Madrid, en nom de la satisfacció dels seus apetits desaforats de poder, dels creguts Rivera , Arrimadas i dels seus guàrdies pretorianes. O pensem en la decapitació de Vidal-Quadras perquè Aznar pogués arribar a la Moncloa.

Els desitjos, els somnis i les esperances

Crec a ulls clucs que és just, necessari i vital —com diu el lema de la manifestació i com argumenta Javier Megino , President de “ Catalunya suma per Espanya ”— exigir “ +Espanya ”: una major presència de la cultura i de les institucions d´Espanya, així com dels seus símbols, a Catalunya. Això és una necessitat peremptòria davant el replegament de tot el que fa olor d'Espanya, provocat per tots aquests patològics ionquis del poder, instal·lats des de sempre a la Moncloa, davant els xantatges, les exigències d'aquests altres ionquis —sectaris i supremacistes— del nacionalisme- separatisme català.

· I, d'altra banda, també crec que és justa, necessària i vital la reivindicació a favor de “ +Espanyol ”: una major presència de la llengua espanyola en tots els àmbits. En efecte, la presència i l'ús de l'espanyol no han fet res més que decréixer fins al punt de desaparèixer, encara que encara no de la comunicació quotidiana, tant de l'ensenyament com de les situacions de comunicació més formals i prestigioses (parlament, mitjans, administració , televisió, ràdio, ensenyament, etc.).

Però com aconseguir “+ Espanya i + Espanyol”?

“ +Espanya i + Espanyol ” està molt bé. És una reivindicació lògica, de sentit comú i de justícia, si no volem perdre les nostres senyes d'identitat i les nostres arrels la gran majoria dels catalans, que som, com ens va definir l'exhonorable (?) Jordi Pujol i Soley, “ els que treballem i vivim a Catalunya i volem ser-ho ”. Però, com aconseguir-ho?

Fins ara, els qui es consideren defensors del castellà a Catalunya només han actuat i lluitat amb l'espasa de llei i de la política . I quin resultat tangible, concret i pràctic han aconseguit amb aquesta espasa? Cap. En efecte, amb el pas del temps i malgrat les bones intencions, la presència d'Espanya a Catalunya i l'estatus del castellà han anat malament en pitjor. S'ha produït una marginació progressiva de tot allò que fa olor d'espanyol; i, en particular, del castellà, llengua espanyola per antonomàsia, en tots els àmbits i, principalment, en l'ensenyament, on ha perdut el fonamental paper de llengua vehicular en l'ensenyament-aprenentatge, paper del qual depèn el domini real i efectiu de la mateixa .

Com he escrit en un altre lloc , per assolir l'objectiu del pertinent lema “+ Espanya i + Espanyol ”, per una banda, caldria canviar de discurs i utilitzar arguments lingüístics, psicolingüístics, pedagògics i culturals per fonamentar sòlidament les “maricomplejinesques” reivindicacions polítiques i les deficients i desacatades sentències judicials, formulades i elaborades a la lleugera, sense cap assessorament científic i professional dels que saben de lingüística i densenyament. De l'altra, caldria canviar d'interlocutors i dirigir-se principalment als pares i alumnes, el futur dels quals està en joc, en comptes dels polítics i els jutges, que es fan assessorar per indocumentats. I, finalment, caldria canviar l'estratègia i les accions que cal dur a terme perquè hi hagi realment “+ Espanya i + Espanyol ”.

Però, perquè aquests canvis es duguin a terme, caldria desemmascarar els responsables de l'” statu quo ” actual. D'una banda, caldria posar en dubte la casta política nacionalista, que ha elaborat i aplicat una política lingüística i educativa que ha provocat que, a Catalunya, per exemple, hi hagi cada vegada “ – Espanya i – Espanyol ”; i també la tasca de la resta de la casta política, que no han fet res per impedir-ho o que, fins i tot, hi han col·laborat activament, venent Espanya i l'espanyol per successius plats de llenties.

A més, caldria llegir la cartilla als professors, que han aplicat acríticament les aberracions i monstruositats educatives proposades per la casta política, que van contra el sentit comú i que taquen la sacrosanta deontologia professional del professorat. En efecte, sembla que els professors desconeixen en què consisteix dominar una llengua , en què consisteix llegir i en què consisteix redactar . I, per això, es dediquen a ensenyar coses sobre la llengua castellana i no fer-ne ús .

No ens hem d'oblidar tampoc de desemmascarar els jutges, que elaboren sentències per rentar-se les mans com Pilat, fixant arbitràriament percentatges (el 25% de l'ensenyament en castellà), que s'han tret de la maga de les togues. Haurien d'escoltar els especialistes en lingüística, en lingüística aplicada, en psicolingüística i en pedagogia per determinar el pes i l'estatus de les llengües a l'ensenyament; i, en particular, el de la llengua materna. D'altra banda, els jutges haurien de recuperar també l'amor propi i la dignitat, menyspreats i tacats pel desacatament reiterat a les sentències per part de la casta política d'aquí i d'acollida. Si no es fan respectar i si no s'apliquen les seves sentències, caldria inferir que la justícia espanyola és una “ conya ”, com va dir l'alcalde de Jerez, Pedro Pacheco .

I finalment, cal portar a col·lació els pares, els adolescents i els joves, alhora víctimes i responsables també del “– Espanya i – espanyol ”. La majoria desconeixen quins són els seus drets i les seves obligacions lingüístiques, previstos a l'art. 3.1. de la Constitució de 1978: el deure de conèixer el castellà i el dret a fer-lo servir. Per això, han empassat i empassen els carros i carretes de la política lingüística castradora de la Generalitat de Catalunya.

“+Espanya i + Español ” és lògic, raonable, just i de sentit comú. Per això, recordo als defensors de l'espanyol a Catalunya, als jutges, als pares i als alumnes aquesta cita d' Einstein que diu així: “ si busques resultats diferents no facis sempre el mateix ”. És una bogeria i un despropòsit fer el mateix, una vegada i una altra, i esperar resultats diferents.