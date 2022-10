Foto: Arxiu

Aconseguir que la societat reflexioni i tingui un pensament crític sobre el consum elèctric que fa . Aquest és l'objectiu del Dia Mundial de l'Estalvi d'Energia, una jornada que se celebra al voltant del planeta aquest 21 d'octubre.

Encara que el seu origen és incert, a mesura que van passant els anys es veu més clar que no podem mantenir certs hàbits; algunes accions que podem mantenir en el nostre dia a dia són apagar els dispositius electrònics que fem servir a la feina i desconnectar els que s'usen de forma més discontinua, instal·lar llums LED que ofereixen il·luminació de qualitat amb un menor consum, aprofitar al màxim la llum natural , regular la temperatura (tant a la calefacció com a l'aire condicionat, cosa que està legislada des de fa pocs mesos), col·locar sensors de pas a passadissos i lavabos i reciclar , entre d'altres.

Tot i això, totes aquestes petites accions han d'anar acompanyades per mesures impulsades per governs i grans empreses , amb la finalitat de combatre el canvi climàtic i tenir cura del planeta , tant per a nosaltres com per a les properes generacions.

ENERGIA INTEL·LIGENT

A la pràctica, empreses com Endesa estan començant a implementar accions que van en aquest sentit. La companyia té, en el pla estratègic, convertir-se "en una empresa totalment lliure d'emissions el 2040". En aquest sentit, una de les accions que està duent a terme la seva filial de serveis, Endesa X, és la instal·lació d'energia intel·ligent a 29 oficines d'ING.

Foto: IES

S'ha instal·lat un equip de mesura anomenat 4metering que permet disgregar els principals consums d'aigua i energia. D'aquesta manera, estudiant detalladament el consum, es poden impulsar mesures d'estalvi directe.

Endesa assegura que és "molt més que una auditoria energètica", sinó que és una eina que incorpora algorismes d'aprenentatge automàtic, que detecten anomalies, sobrecostos o desviaments en el consum, controlen fuites... Així, s'obtenen dades molt més exhaustives, detectant potencials estalvis que en altres contextos podrien passar desapercebuts.

Per Davide Ciciliato, director general d'Endesa X, “l'eficiència energètica i l'ús responsable dels recursos formen part dels reptes climàtics els que s'enfronten les empreses. Per això, des d'Endesa X busquem acompanyar totes les que demostrin un compromís social i mediambiental, com ING, oferint-los el nostre servei de gestió energètica. La monitorització i l'assessorament que donem permetrà detectar oportunitats d'estalvi a la factura, i tenir més coneixement facilitarà la presa de decisions sobre el consum que fan”.

Plaques solars. Foto: Endesa

Endesa també ha anunciat, en la línia del seu pla estratègic, que el 92% de la producció d'energia peninsular estarà lliure d'emissions de diòxid de carboni el 2024.

L'ACCÉS A L'ENERGIA, UN "DRET HUMÀ", SEGONS LA SINDICATURA DE BARCELONA

D'altra banda, però també en el marc d'aquesta jornada mundial, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va presentar, dimecres 20 d'octubre passat, l'informe El dret humà a l'energia: impacte de l'increment de les tarifes de la llum a Barcelona .

El text assenyala que tant particulars com empreses i administracions han viscut durant tot el 2021 i els primers 6 mesos del 2022 l'augment del preu de l'energia. Tan és així, que des de l'organisme han volgut reclamar que “accés a l'energia sigui considerat un dret humà”.

Després d'avaluar la situació, la Sindicatura ha fet arribar una vintena de recomanacions al govern d'Ada Colau. Entre elles, insta que l'Ajuntament " continuï i reforci les auditories energètiques a les llars més vulnerables ", que identifiqui "els col·lectius més vulnerables a la pobresa energètica " i que els ajudi, que impulsi comunitats energètiques i doni suport a les que ja , que prengui mesures per incrementar l'autoconsum de proximitat i que avanci en formes de generació d'energies renovables , com l'eòlica i la fotovoltaica.