Béatrice, la segona borrasca de la temporada, deixarà més vent i pluja diumenge i posarà en alerta 25 províncies | @ep



Béatrice , la segona borrasca de la temporada nomenada per AEMET , provocarà cops molt forts de vent (més de 100 a 110 km/h) a zones del nord de la Península aquest diumenge i portarà temporal marítim i pluges abundants.

D'aquesta manera s'activarà l'alerta per risc (avís groc) o risc important (avís taronja) a 25 províncies de 12 comunitats autònomes, segons les dades d' AEMET .

En concret, Burgos, Lleó, Palència i La Rioja estaran en risc important per vents de fins a 110 quilòmetres per hora, mentre Osca, Astúries, Cantàbria, Zamora, Sòria, Segòvia, Salamanca, Àvila, Guadalajara, Girona, Lleida, Càceres, La La Corunya, Pontevedra, Lugo, Madrid, Navarra, Àlaba, Guipúscoa i Biscaia tindran alerta groga també per vent.

A més, els fenòmens costaners posaran en risc Lugo i en risc important La Corunya i Pontevedra, que estaran en alerta groga per pluja. El risc per pluja també afectarà Àvila , Salamanca, Toledo, Càceres i Madrid.

En general, a causa de l'acció d'una baixa atlàntica i els seus fronts associats, aquest diumenge s'esperen cels ennuvolats o coberts al vessant atlàntic peninsular, Pirineus i altres zones del nord d' Aragó i Catalunya , amb pluges, ruixats i tempestes ocasionals.

Aquestes precipitacions podran ser localment fortes o persistents a l'oest de Galícia ia l'entorn de l'oest del sistema Central, i també podrien arribar a tenir certa intensitat a zones de la serralada Cantàbrica occidental, Prepirineu d' Osca i del nord d' Extremadura .

A la resta del vessant atlàntic, les precipitacions seran en general més disperses i no s'esperen a l'àrea mediterrània, a la vall mitjana i baixa de l'Ebre, ni al litoral Cantàbric, on predominaran els núvols mitjans i alts. A les Canàries , es preveuen intervals ennuvolats, amb probabilitat de precipitacions al nord de les illes de major relleu.

Així mateix, s'esperen intervals de núvols baixos, boires i possibles boires en àrees muntanyoses de la meitat oest peninsular, punts del litoral mediterrani i sota Ebre; boires i boires costaneres a l'entorn d' Estret i Alborán , i no es descarten calimes a l'àrea mediterrània i les Canàries orientals.

D'altra banda, les temperatures diürnes baixaran a la major part de la Península i de les Canàries, encara que pujaran pel Mediterrani . Les mínimes baixaran per la meitat oest de la Península i zones de l'àrea mediterrània i pujaran a la resta.

A més, els vents bufaran de component sud a la Península i les Balears , encara que a l'Estret i Alborán seran de direcció variable tendint a oest i sud-oest. Igualment, hi haurà intervals forts al litoral de Galícia i cops forts o molt forts en àrees muntanyoses del terç nord peninsular, mentre a les Canàries es preveu vent del nord-est.