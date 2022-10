L'esquerra dóna suport als sanitaris a la manifestació a Madrid i reivindiquen una sanitat pública de "qualitat" | Twitter @juntesXpublica

Els grups parlamentaris d'esquerra a l' Assemblea de Madrid (Més Madrid, PSOE i Unides Podem) han recolzat aquest dissabte els sanitaris a la manifestació que s'està celebrant a Neptú i han reivindicat una sanitat pública de "qualitat".

En declaracions als periodistes, la portaveu de Más Madrid, Mónica García, ha traslladat que estan defensant la sanitat pública perquè no els agrada que “es vengui al millor postor”. "Tenim un govern en vaga, de braços caiguts i desballestant la joia de la corona a Madrid que és la nostra sanitat pública", ha criticat.

Al fil, el portaveu del PSOE a l'Assemblea, Juan Lobato, ha indicat que és "un orgull" acompanyar les famílies madrilenyes i els professionals per reivindicar "una regió amb una sanitat de primera". "El model del PP no funciona, els serveis no s'estan cobrint i exigim que tornin a rectificar perquè engeguin una sanitat pública de qualitat", ha demanat.

Per la seva banda, la portaveu adjunta d'Unidas Podemos a l'Assemblea, Alejandra Jacinto, ha reconegut que estan "farts" que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, els "prengui els cabells després de portar 1.000 dies els centres d'urgències tancats" i arribi "amb un pla estrella sense metges".