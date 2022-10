La dona que va segrestar el nounat en un hospital de Bilbao. Foto: Ertzaintza

El cas del segrest d'un nadó en un hospital de Bilbao ha fet que es posi damunt la taula la seguretat que hi ha a hospitals i centres sanitaris. Que una dona pogués fer-se passar per professional del centre i endur-se un nounat ha sacsejat la societat.

En aquest sentit, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha emès un comunicat reclamant "mesures per al control d'accés i sortides" i qualificant la seguretat de "deficient". Des del sindicat apunten que "els protocols establerts no es compleixen en molts casos per la manca de personal i recursos tecnològics" encara que de la mateixa manera incideixen que "els hospitals i centres d'assistència sanitària haurien de tenir mesures de seguretat eficaces a més àrees de les existents, principalment on hi hagi pacients, com poden ser la instal·lació de sistemes de control d'empremtes i targetes identificatives per a l'accés".

"No és habitual el robatori d'un nadó en un centre, però tampoc ho hauria de ser que una persona vestida amb uniforme mèdic pugui sortir-ne amb un nadó als braços", apunten des del CSIF, que alhora demana una presència més gran de professionals de la seguretat que "vigilin i impedeixin actituds sospitoses".

A més, el sindicat apunta que ha exigit en "nombroses ocasions" un "control més gran en la lliure circulació" dels centres de persones no identificades, especialment en certes unitats d'hospitalització, que evitin agressions als professionals o possibles successos tràgics .

LES FUNCIONS DELS VIGILANTS

Segons la Llei de Seguretat Privada, les funcions dels vigilants que treballen en aquests hospitals són:

-Vigilància i protecció de ledifici.

-Control d'entrades i sortides de visitants, personal o mercaderies (incloent-hi el control d'identitat si calgués).

-Recepció de visitants a zones amb sistemes de seguretat.

-Recollida i custòdia dels efectes dels visitants, en cas precís incloent el control dels efectes personals si cal.

-Expulsió de persones per incompliment de les normes de lhospital.

-Intervenció en cas de vandalisme.

-Comprovació de l'estat i funcionament de les instal·lacions de seguretat.

-Vigilància i control de mitjans tècnics.

"HI HA PROTOCOLS, PERÒ ÉS DIFÍCIL COMPLIR-LOS AMB POCS RECURSOS"

Fernando Hontangas. Foto: Europa Press

"Els protocols existeixen, però és difícil complir-los quan el personal està curt de recursos", explica a Catalunya Press Fernando Hontangas, responsable de Sanitat del CSIF. "Hauria d'incorporar-se a les plantes on hi ha pacients les mesures tecnològiques que hi ha a quiròfans i UCIs, com a lectors d'empremta dactilar o de targetes. Allí es compleixen rigorosament i també són necessàries en altres punts", afegeix, apuntant que "on hi ha pacients , l'accés hauria de ser restringit".

"En un dia, per un hospital passen moltíssimes persones i és complicat assegurar-se que cap fa alguna cosa que no deu", apunta Hontangas, que diu que el CSIF fa anys que reclama "més inversió en seguretat". El responsable de Sanitat del sindicat apunta que, en aquest sentit, un dels punts clars de millora és la contractació de més persones per a la vigilància d'accessos i sortides. "A les entrades hi falta gent, això també és una demanda que fa molt que posem a sobre de la taula", assenyala.

Per a Hontangas, el cas de Bilbao és "una negligència greu" i que els vigilants de seguretat estan entrenats per saber qui entra i qui surt de l'hospital i per on. "No pot sortir una persona amb bata blanca per un accés del públic", assevera.

EXISTEIXEN PRECENDENTS

L'episodi de Bilbao, malauradament, fa que es repeteixi el que ha viscut el 2019 a l'hospital de Guadalajara, quan amb un modus operandi idèntic, una dona es va fer passar per una pediatra per robar un nadó. Actualment compleix 5 anys de presó per detenció il·legal .

A més, l'Hospital de Donosti també ha viscut dos casos d'intents de segrest, un el 2012 i un altre dos anys més tard.