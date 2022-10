Arxiu - Canvi climàtic

Aquest dilluns se celebra el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic que va ser instaurada per les Nacions Unides per conscienciar dels grans danys que s'estan generant com a conseqüència del canvi climàtic a tot el planeta.

Actualment la societat es va conscienciant cada cop més de la importància de cuidar el planeta. Tot i l'augment de la preocupació per part dels ciutadans, les mesures adoptades pels governs sembla que no són suficients per evitar que el futur del planeta sigui cada cop més complicat.

Un dels fenòmens que més ha afectat els països europeus durant aquest estiu ha estat la sequera. De fet, un estudi realitzat per un grup de científics especialitzats en l'atribució de fenòmens extrems al canvi climàtic, el World Weather Attribution ( WWA ), el canvi climàtic ha provocat que aquestes condicions de manca d'humitat siguin almenys 20 vegades més probables a la regió extratropical de l'hemisferi nord. Els científics estimen que l'actual nivell d'escalfament fa que una sequera d'aquest calibre i extensió pot passar una vegada cada 20 anys; si no existís el canvi climàtic, es donaria una vegada cada 400 anys.

Raquel Garcia, Tècnica d'Energia del programa clima i energia de l'associació WWF, assegura en declaracions per a Catalunyapress que "l'estiu passat serà el menys calorós dels que patirem a partir d'ara. Espanya és un dels països que més es veurà afectat" pel canvi climàtic i això provocarà dificultats en el turisme i la ramaderia”. És per això, que creu que “hem d'actuar a nivell individual com estalviar energia i posar panells fotovoltaics al nostre edifici. També hem d'exigir als nostres partits que compleixin els seus compromisos”.

Els principals esforços de les associacions que lluiten contra el Canvi Climàtic estan centrats en la propera Conferència de les Nacions Unides contra el Canvi Climàtic que tindrà lloc a Egipte del 6 al 18 de novembre . García assegura que "aquesta reunió és important perquè és l'última que demostra que el canvi climàtic s'està accelerant molt més ràpid del que esperàvem. Necessitem augmentar els esforços per portar els ciutadans i la natura a lluitar contra el canvi climàtic".

Cristina Alonso Saavedra, responsable de Justícia climàtica i energia d'Amics de la Terra, també ha accedit a parlar amb Catalunyapress i ha mostrat la seva preocupació per la manca de mesures que s'estan prenent des de les autoritats polítiques. De fet, urgeix que "la ciència ens alerta que hem de prendre mesures contundents ja, aquesta dècada ( 2020-2030 ) és prioritària per complir amb l' Acord de París, és a dir, no sobrepassar l'increment de temperatura de 1,5 a final de segle".

La responsable de Justícia Climàtica i Energia d'Amics de la Terra considera que encara cal prendre més mesures com "un compromís definitiu de deixar de subvencionar i prioritzar combustibles fòssils". De fet, és molt clara sobre mesures com la reaparició del Midcat o el nou corredor verd o els sistemes de captura i emmagatzematge de Co2, “es tracten de solucions no provades, que no responen a un principi de precaució i sobretot que desplacen de la mesa de debat i del finançament solucions alternatives, provades i que promouen una democratització energètica, com són les energies solars i eòliques, que haurien d'estar ben planificades amb participació i propietat ciutadana.

Alonso Saavedra ha volgut enviar un missatge a la societat sobre la importància de conscienciar-se sobre la lluita contra el canvi climàtic demanant que s'aposti "per projectes i lluites col·lectives, pressionar governs i empreses, d'allò local a allò global, que només així podrem avançar en la lluita davant de la crisi climàtica. És indispensable aconseguir sobirania als territoris i resiliència, l'eina més important de cara als futurs escenaris climàtics que ens esperen i que ja estem vivint”.